Перестрелка и драка с полицией произошла в Барнауле

Новости 11.07.2019 8:15 298

В среду, 10 июля, в Барнауле произошла перестрелка между водителями и пассажирами ВАЗ-2106 и Datsun. Об этом сообщает местное сообщество «Инцидент Барнаул».

Дорожные «войны» проходили на пересечении улиц Попова и Гущина. По словам очевидцев, одному из мужчин пробили голову и выстрелили в живот. В итоге его увезли на скорой.

Кроме того, очевидцы сообщили о том, что дебоширы оказали активное сопротивление сотрудникам полиции, однако численное превосходство сотрудников ГАИ и ППС свело их энтузиазм на нет. Участники потасовки задержаны.

В городском отделе ГИБДД сообщили, что сообщение о конфликте на дороге было зарегистрировано в отделе полиции по Ленинскому району. Проводится проверка всех обстоятельств.

Позже пресс-служба МВД России по городу Барнаулу опровергла сообщения об активном сопротивлении.

«Задержанные активного сопротивления не оказывали, драки с сотрудниками полиции не было», - пояснили в ведомстве.