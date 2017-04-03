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Перестрелка и драка с полицией произошла в Барнауле

Новости
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В среду, 10 июля, в Барнауле произошла перестрелка между водителями и пассажирами ВАЗ-2106 и Datsun. Об этом сообщает местное сообщество «Инцидент Барнаул». 

Дорожные «войны» проходили на пересечении улиц Попова и Гущина. По словам очевидцев, одному из мужчин пробили голову и выстрелили в живот. В итоге его увезли на скорой. 

Кроме того, очевидцы сообщили о том, что дебоширы оказали активное сопротивление сотрудникам полиции, однако численное превосходство сотрудников ГАИ и ППС свело их энтузиазм на нет. Участники потасовки задержаны. 

В городском отделе ГИБДД сообщили, что сообщение о конфликте на дороге было зарегистрировано в отделе полиции по Ленинскому району. Проводится проверка всех обстоятельств. 

Позже пресс-служба МВД России по городу Барнаулу опровергла сообщения об активном сопротивлении. 

«Задержанные активного сопротивления не оказывали, драки с сотрудниками полиции не было», - пояснили в ведомстве. 

В центре Барнаула произошла перестрелка

В центре Барнаула произошла перестрелка

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Автор: Политсиб.ру

Фото: Инцидент Барнаул