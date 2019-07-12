Суд дал 14 лет москвичу, развращавшему алтайских мальчиков

Новости 10.07.2019 18:55 285

37-летний москвич, развращавший через интернет двух мальчиков из Алтайского края, получил 14 лет тюрьмы.

Следствием и судом установлено, что в 2015 и 2016 году 37-летний москвич познакомился в Интернете с двумя мальчиками 11-ти и 12-ти лет, проживающими на территории Алтайского края. Войдя в доверие детей и представляясь их ровесником, он предложил игру, с помощью которой в его распоряжении оказались фото и видеофайлы порнографического характера с изображением несовершеннолетних, которыми мужчина шантажировал мальчиков, совершая в отношении них иные действия сексуального характера.

В ходе предварительного следствия осужденный своей вины не признал. Сторона защиты характеризовала его как примерного семьянина, воспитывающего двух детей и работавшего в одном из банков столицы. Однако следствием собраны достаточные доказательства причастности мужчины к совершенным преступлениям, которые суд принял во внимание и назначил мужчине наказание в виде 14-ти лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ, ч. 3 ст. 135 УК РФ, п. п. «а», «в», «г» ч. 2 ст. 242.2 УК РФ.