Километры-миллионы: как Барнаул готовится к зиме и сколько это стоит

Новости 11.07.2019 7:40 1131

Лето в разгаре, однако несмотря на почти 30-градусную жару столица Алтайского края готовится к новому отопительному сезону. Своеобразным девизом этого процесса, который еще с весны транслируют горожанам власти Барнаула, является то, что в ремонт тепловых сетей регионального центра будет вложен беспрецедентный объем инвестиций.

На ошибках – учатся

Ранее глава Барнаула Сергей Дугин заявлял, что власти увеличили финансирование ремонтных работ. Очевидно, что объем денежных вливаний в обновление инфраструктуры и коммуникаций в сетевом комплексе связан с напряженным отопительным сезоном 2018/2019.

Напомним, предыдущая зима была богата на аварийные ситуации – бывали неоднократные случаи, когда жилые дома и социальные объекты оставались без отопления или воды в лютые морозы. Так, в данном случае можно указать на коммунальные аварии, случившиеся в январе и феврале этого года в поселке Южном, на улицах Горно-Алтайской и Малахова, в результате чего десятки и даже сотни жилых домов временно были лишены тепла.

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В итоге на существующие проблемы указал непосредственно губернатор Алтайского края Виктор Томенко, который напомнил и городским властям, и ресурсовикам о недопустимости подобного рода вещей.

Поэтому все летние работы на коммунальных сетях города проходят под надзором со стороны краевого руководства, одним из приоритетов в работе которого является контроль за реализацией инвестиционных проектов, направленных на развитие социальной и инженерной инфраструктуры муниципальных образований.

Администрация города увеличила финансирование ремонтных работ 2019 года в два раза - со 100 до 200 миллионов рублей. Основные же средств на ремонтные работы выделяет Барнаульская теплосетевая компания. Акционерное общество направило на ремонт теплосетей 1,2 миллиарда рублей. Это в три раза больше, чем в 2018 году.

Фронт работ

Комментируя данные цифры, глава Барнаула подчеркивал: "Это очень серьезные объемы, еще никогда в сетевое хозяйство города не вкладывались такие средства в столь короткие сроки".

Что касается объемов работ, которые финансируются столь существенной суммой, то речь идет о том, чтобы в 2019 году переложить коммуникации на 54 участках тепловых сетей – 21 участок магистральных тепловых сетей и на 33 участка внутриквартальных. Общая протяженность трубопроводов составит 30 километров.

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Для сравнения - в 2018 году в Барнауле было заменено 13 километров тепловых сетей.

Если отталкиваться от нормативного срока службы трубопроводов в 30 лет, то износ коммуникаций в Барнауле составляет 54%. За прошедший 2018 год количество порывов на коммуникациях выросло на 7,2% - до 1213. Это значит, что на каждые 100 километров теплосетей в городе приходится 91 повреждение.

Финансовые же вливания в ремонтную кампанию 2019 года позволят приблизиться к нормативу ежегодной перекладки тепловых сетей, составляющему 3% от общей протяженности.

Давая ретроспективу работ на теплосетях, напомним, что краевая столица в мае-июне пережила отключение горячей воды по контуру ТЭЦ-3. Здесь энергетикам предстояло устранить более 150 повреждений на коммуникациях, выявленных в ходе гидравлических испытаний. В данный же момент ремонтные работы проводятся в контуре ТЭЦ-2.

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Общий масштаб работ по подготовке краевой столицы к зиме столь велик, что энергетикам приходится задействовать очень серьезные кадровые ресурсы. Кроме того, объем ремонтов требует времени.

Специалисты прорабатывают технические решения, которые позволяют сделать так, чтобы эти работы как можно меньше повлияли на комфорт горожан. Поэтому при наличии технической возможности потребителей переключают на временные обводные тепловые сети. Это позволяет уменьшить количество отключенных домов в 10–15 раз.

Однако обойтись абсолютно без отключений горячей воды для горожан все же нельзя. Поэтому в июле в части домов в Ленинском, Октябрьском и Индустриальном районах города подача горячей воды будет ограничено дополнительно.

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Впрочем, это вынужденная мера, которая имеет своей конечной целью то, чтобы обеспечить горожанам максимальное комфортное прохождение отопительного сезона.

Следует отметить и то, что в рамках подготовки к зиме, ремонт затронет не только тепловые сети, но и объекты водопроводно-канализационного хозяйства. Напомним, что минувшей зимой повреждения неоднократно происходили и на этих сетях. Поэтому серьезные средства вкладываются и в обновление данной инфраструктуры.

По словам директора по производству ООО "Барнаульский водоканал" Евгения Чайкина, всего в этом году на ремонт инфраструктуры будет потрачено 585 миллионов рублей.

Сверка часов

Еще одним важным фактором подготовки города к отопительному периоду является установка на синхронизацию работ на сетях с реализацией проектов "Безопасные и качественные дороги" и "Формирование комфортной городской среды".

Высказываясь на этот счет, руководитель исполкома ОНФ в Алтайском крае Сергей Войтюк на недавнем совещании в городской администрации подчеркивал: "Если участок перекладки сетей попадает на территорию объектов, реконструкция которых ведется в рамках федерального и национального проектов, необходимо оперативно выполнять эти работы, чтобы подрядчики могли сдать объект в установленные сроки".

Еще один важный вопрос - необходимость соблюдения технологий при восстановлении дорожного полотна и благоустройства после проведения ремонтных работ с тем, чтобы не допустить провалов грунта и необходимости повторного проведения работ по благоустройству.

По словам главы Барнаула Сергея Дугина, существенное увеличение объема финансирования ремонтных работ влечет за собой и необходимость усиления контроля за качеством и сроками их проведения.

Для этого каждые две недели руководство краевой столицы заслушивает на расширенных совещаниях отчеты ресурсоснабжающих организаций о ходе ремонтной кампании.

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Также специально был расширен состав городского штаба по подготовке к зиме. В еженедельном режиме штабом рассматриваются конкретные участки и объекты, на которых проводится ремонт, сопоставляются реальные результаты с запланированными, выясняется, есть ли отставание по срокам.

Работа на результат

Установка на конечный результат, который должен быть достигнут по итогам летной ремонтной кампании, по словам барнаульского градоначальника выглядит так: "Нужно предпринять все усилия, чтобы сделать работы качественно и в срок. Губернатором края поставлена задача перед всеми муниципальными образованиями получить паспорт готовности к новому отопительному сезону, и мы ее должны выполнить. Кроме того, в ближайшие годы необходимо максимально заменить ветхие сети на новые, чтобы минимизировать возможность аварийных ситуаций на сетях".

Как уточняют в алтайском филиале СГК, абсолютно все намеченные работы будут завершены до начала отопительного периода.

К этому же времени на станциях, подающих тепло в краевую столицу, будет заготовлен нормативный запас топлива. По ТЭЦ-2 этот запас составляет 200 тысяч тонн угля, по ТЭЦ-3 – 300 тысяч тонн.