Депутаты АКЗС подготовили поправки в закон о любительском рыболовстве

Новости 10.07.2019 18:25 288

Депутаты АКЗС подготовили поправки в закон РФ о любительском рыболовстве. Целью поправок заявлено сохранение водоемов. Законопроект направлен в Совет законодателей при Федеральном Собрании РФ. Об этом сообщается на официальном сайте АКЗС.

Закон «О любительском рыболовстве и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» вступит в силу уже 1 января. В связи с этим договоры о предоставлении рыбопромысловых участков Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна для организации любительского и спортивного рыболовства будут действовать только до 31 декабря 2020 года.

При этом, Байкальский, Дальневосточный, Северный и Восточно-Сибирский рыбохозяйственные бассейны вошли в список исключений – там договоры продолжат действовать. Алтайские парламентарии хотят, чтобы Западно-Сибирский рыбохозяйственный бассейн был добавлен в этот список.

Рыбакам ограничат бесплатный улов Аналитика 05.07.2018 14:25 В Алтайском крае по сравнению с другими регионами, условия щадящие 591

По данным комитета АКЗС по аграрной политике и природопользованию, единственные в регионе участк, на которых рыболовство организовано должным образом, это – Бешенцевское, Чесноковское и Сорочьелоговское водохранилища. Они регулярно чистятся, на берегах также проводится уборка. Всего в крае существует 20 участков для организации любительского и спортивного рыболовства.

«Зарыбление этих водоемов привело к улучшению видового состава ихтиофауны, увеличилась доля ценных видов рыб - щуки, сазана, судака. Так, на рыбопромысловом участке «Большечеремшанский» Сорочьелоговского водохранилища на реке Большая Черемшанка Первомайского района запущен и прижился ценный вид рыбы - судак, а также новые виды рыб – сазан, толстолобик, белый амур. Данный водный объект стал водоемом, на котором можно организовывать спортивные соревнования любого уровня, включая международные», – отметил заместитель председателя АКЗС, председатель комитета по аграрной политике и природопользованию Сергей Серов.

В 2018 году для организации любительского и спортивного рыболовства в Алтайском крае направлено 16,3 тонны водных биоресурсов.