Аналитики составили рейтинг наиболее популярных автомобилей в Сибири

Новости 10.07.2019 17:50 322

Аналитическое агентство «Автостат» опубликовало исследование, из которого следует, что ВАЗ-2106 является самым популярным автомобилем в Сибири – 234,5 тысяч «шестерок» зарегистрировано здесь на начало года.

На 1 января 2019 года в Сибири числилось почти 5 млн легковых автомобилей.

По данным аналитиков, в Топ-10 вошли, в основном, российские автомобили. Единственной иномаркой, «вклинившейся» в Топ-3 и занявшей второе место, оказалась Toyota Corolla – в Сибири зарегистрировано 202,6 тысяч авто этой модели. Третье место делят «семерка» седан (178,9 тысяч) и хэтчбэк (88,6 тысяч), а также трехдверная «Нива» (162,3 тысячи).

Каждый четвертый автомобиль в Сибири имеет правый руль.

Далее идут: Toyota Camry (86,6 тыс.), «Москвич»(85,3 тыс.), Lada 2105 (82 тыс.), Lada 2101 (78,7 тыс.) и ГАЗ-3110 (77,9 тыс.).

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Средний возраст легковых автомобилей в Сибири составляет почти 14 лет, что заметно выше, чем в целом по стране.

Более 40% сибирских «шестерок» выпущено до 1992 года.