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«Аморальный» мэр пострадавшего от потопа Нижнеудинска лишился партбилета

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Политсовет «Единой России» в Иркутской области исключил мэра Нижеудинского района Сергея Худоногова из рядов партии, передает пресс-служба реготделения.

Председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Сокол прокомментировал такое решение тем, что Худоногов совершил «аморальный поступок».

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По его словам, мэр вместо того, чтобы организовать работу по расчистке завалов и восстановлению социальной инфраструктуры, решил использовать коммунальную технику в личных целях. «Этот аморальный поступок не достоин партийца и мэра», - цитирует пресс-служба Сокола.

После того, как информация распространилась, была создана специальная комиссия, которая по итогам проверки всех обстоятельств рекомендовала исключить его из партии.

Факт недостойного поведения был подтвержден, и на основании заключения комиссии сегодня президиум регионального политсовета принял решение об исключении Худоногова из партии, - сказал Сокол. В пресс-службе подчеркнули, что мэр был исключен из партии за дискредитацию.

Ранее в Сети было размещено видео, на котором коммунальная техника стоит возле коттеджа в Нижнеудинске, в котором якобы проживает Худоногов, и откачивает воду из бассейна. Сам глава района опроверг эту информацию. Несмотря на это вице-премьер РФ Виталий Мутко потребовал отстранить его от должности мэра и организовать проверку.

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В настоящее время обязанности мэра Нижнеудинского района исполняет заместитель главы муниципального образования Анатолий Крупенев.

 Худоногов 25 лет занимает пост мэра Нижнеудинского района, на который избирался шесть раз с 1994 по 2015 год.

Автор: Политсиб.ру

Фото: Скриншот из сюжета НТВ