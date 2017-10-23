Спортсмен из Алтая может попасть в тюрьму за запрещенные препараты

Новости 10.07.2019 17:20 297

Кандидат в мастера спорта по пауэрлифтингу из Республики Алтай предстанет перед судом за контрабанду запрещенных препаратов. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

По данным ведомства, в апреле спортсмен заказал через интернет сильнодействующие препараты, которые прибыли в Россию из Республики Беларусь. Покупку он также оплатил через интернет. Ему также вменяется нарушение Всемирной почтовой конвенции и федерального закона о почтовой связи.

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Когда товар поступил в почтовое отделение Горно-Алтайска за ним пришел заказчик, которого задержали на месте. Уголовное дело передано в городской суд. Спортсмену грозит наказание в виде семи лет лишения свободы.

Напомним, что подобные уголовные дела заводят довольно часто. Спортсмены в целях перепродажи или для улучшения собственных спортивных результатов довольно часто заказывают запрещенные препараты. Чаще всего анаболические стероиды попадают в Россию именно из Республики Беларусь.

Ранее, известный боец смешанных единоборств из Екатеринбурга Иван Штырков, сразу после подписания в американский промоушен UFC был уличен антидопинговым агентством USADA в применении запрещенного препарата. Не дожидаясь вердикта комиссии боец разорвал контракт с UFC. Штырков известен тем, что в начале июня отстаивал идею строительства храма в Екатеринбурге. В сети тогда появилось несколько видео, на которых Штырков отталкивает протестующих против строительства храма.