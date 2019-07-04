Тело утонувшего подростка нашли спустя две недели на Алтае

Новости 10.07.2019 16:15 334

Тело подростка, поиски которого велись в Республике Алтай с конца июня, найдено 10 июля в реке Катунь. Об этом сообщили в региональном следственном управлении Следственного комитета РФ.

Как рассказали в ведомстве, трагедия произошла 28 июня 2019 года. Известно, что несколько жителей села Манжерок Майминского района без присмотра взрослых купались в реке Катунь.

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При этом указанное место не было предназначено для досуга и представляло опасность при купании. Один из подростков решил переплыть заводь, - рассказали следователи.

В какой-то момент мальчик не справился с течением и пропал из вида. Друзья не смогли ему помочь. Рельеф дна в этом участке реки сложный, течение сильное. В этот же день по данному факту следственными органами принято решение о возбуждении уголовного дела. Погибшим оказался 14-летний школьник, которого искали более двух недель.

В рамках расследования планируется дать правовую оценку бездействию должностных лиц, ответственных за оповещение граждан об опасности купания на «диких» пляжах.