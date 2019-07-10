Названа предварительная причина пожара в барнаульской "Аксиоме"

Новости 10.07.2019 15:42 396

Вероятной причиной пожара в барнаульском супермаркете строительных материалов "Аксиома", расположенном на Павловском тракте, стало короткое замыкание.

Как сообщил "Политсибру" представитель регионального главка МЧС России, по предварительной информации, возгорание случилось из-за короткого замыкания. "Причем, произошло на, скорее всего где-то под крышей, поскольку в основном горела кровля здания", - добавил собеседник.

Сообщение о возгорании в "Аксиоме" поступило на пульт службы спасения в 14:02 местного времени. Открытое горение было ликвидировано в 14:34.

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В тушении принимало участие 59 человек и 22 единицы техники. Площадь пожара составила порядка 150 квадратных метров. Данных о пострадавших в результате ЧП не поступало.