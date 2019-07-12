В барнаульском ТЦ «Аксиома» произошел крупный пожар: подробности

Торговый центр «Аксиома» загорелся днем 10 июля в Барнауле на Павловском тракте, сообщили «Политсибру» в пресс-службе МЧС по региону.
Сообщение о возгорании в двухэтажном здании поступило на пульт службы спасения в 14:02 местного времени.
На момент прибытия пожарных площадь возгорания в торговом цетре составила 150 кв. метров. Пожару присвоен повышенный ранг сложности, - отметил сотрудник пресс-службы.
Он подчеркнул, что по предварительным данным жертв и пострадавших нет, люди были эвакуированы до приезда сотрудников МЧС. В настоящее время пожар локализован.
На данный момент пожарные продолжают работать. О причинах возгорания ТЦ стройматериалов станет известно позже.