«Умные» светофоры, велодорожки, кортежи: министр транспорта ответил на вопросы жителей

Новости 10.07.2019 15:15 393

Министр транспорта Алтайского края Александр Дементьев продолжает отвечать на вопросы жителей региона, связанные с дорожной обстановкой. Во время правительственного форума на сайте Алтайского края, он прокомментировал вопросы о проработке плана ремонта улично-дорожной сети Барнаула, тему велодорожек в черте города, отсутствие специальной полосы для передвижения кортежей чиновников, проблему пробок и т. д.

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Ямы на въезде в Барнаул

Житель Косихинского района обратил внимание министра на сужение правой полосы дороги в районе въезда в Барнаул со стороны Павловска. Причиной он назвал присутствующие там ямы. Александр Дементьев сказал, что план ремонта улично-дорожной сети города формируется исходя из принципа приоритетности и в соответствии с предусмотренными лимитами финансирования.

«Что касается ремонта Павловского тракта, то в 2019 году он не предусмотрен», - добавил министр.

Несмотря на это, по его словам, в течение дорожно-строительного сезона планируется выполнить работы описанных дефектов инертными материалами.

Велодорожки

По словам жителя края, только чудо позволяет избегать аварий с велосипедистами на дороге. Однако, можно вспомнить происшествие в июле текущего года, где в результате столкновения юного велосипедиста и микроавтобуса 80-го маршрута, ребенок погиб.

Александр Дементьев рассказал, что по многочисленным просьбам жителей города в 2019 году на аллеях, расположенных по улице Георгия Исакова, от улицы Северо-Западной 2-я до Малахова и от Северо-Западной 2-й до Матросова будет смонтирована велодорожка. Это будет сделано в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды».

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Дороги для чиновников

Один из жителей края попросил главу Минтранса обратить внимание на отсутствие пригодных дорог для беспрепятственного сопровождения чиновников. Скорость передвижения кортежей, по словам мужчины, создает риск аварийной ситуации. В качестве примера он привел случай, когда его автомобиль едва не столкнулся с кортежем, который якобы вез Александра Карлина, который на тот момент был губернатором Алтайского края.

«У меня в 2014 году 11 сентября была такая встреча на дороге Новоегорьевское - Волчиха. Эскорт Карлина неожиданно вылетел из-за поворота. Первая сопровождающая машина вылетела на мою полосу движения. Я растерялся и увернулся от столкновения. Если бы сообразил, то сразу бы пошел на лобовое столкновение», - рассказал житель края.

Он добавил, что по его мнению беспрепятственное сопровождение чиновников возможно только на участках Барнаул – Сибирский, Барнаул – Шахи.

Александр Дементьев подчеркнул, что организация и осуществление сопровождения Министерством транспорта Алтайского края не осуществляется.

«Порядок сопровождения с применением автомобилей Госавтоинспекции определяется нормативными правовыми актами МВД России, иными указами, распоряжениями президента и Правительства России. В соответствии с одним из пунктов законодательства, сопровождение транспортных средств автомобилями может осуществляться при передвижении транспортного средства в служебных целях высшего должностного лица региона», - ответил министр.

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Умные светофоры

На форуме была озвучена идея разработки «умных» светофоров для облегчения напряженной ситуации с городским трафиком. В качестве примера был приведен Павловский тракт, который каждое утро «загружен» и проспект строителей, загруженный в вечернее время. Также в часто объездная дорога заполнена автомобилями, в то время как улица Власихинская свободна.

«Помечтайте о будущем дорожного движения, расскажите о своей мечте ребятам второго - третьего курса технического университета и они найдут решения реализации мечты», - предложили министру.

Министр транспорта напомнил, что ведомство уже давно сотрудничает с профильными кафедрами АлтГТУ и постоянно рассматривает их предложения, в том числе по организации дорожного движения на дорогах Барнаула. Он признал, что сейчас улично-дорожная сеть города перегружена транспортными потоками, вызывающими частично связанное и колонное движение транспортных средств.

«Решить данную транспортную проблему только изменением режимов и графиков работы светофорных объектов не представляется возможным. Необходим комплексный подход», - отметил Александр Дементьев.

Министр добавил, что в целях разгрузки пробок, светофоры настроены на пропуск наиболее загруженных регулируемых направлений в «пиковые» часы и имеют разные режимы работы.