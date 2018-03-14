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Павловский район присоединился к Барнаульской агломерации

Новости
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Павловский район официально присоединился к Барнаульской агломерации. Мэр Барнаула Сергей Дугин и глава Павловского района Антон Воронов подписали соответствующее соглашение на заседании межмуниципального Совета Ассоциации «Барнаульская агломерация».

Барнаульская городская агломерация создана в рамках пилотного проекта Министерства экономического развития РФ. Всего подобных образований в стране насчитывается 16. Агломерация используется в качестве механизма опережающего развития, обладающего мультипликативным эффектом, благоприятно сказывающимся на развитии соседних муниципальных образований.

Основным преимуществом статуса городской агломерации является ее право на участие в специальных государственных программах, финансируемых из федерального бюджета. Так, например, Барнаульской агломерации (в которую на тот момент уже входил Новоалтайск) были выделены значительные средства на развитие и совершенствование дорожной сети в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги».

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Павловский район

Антон Воронов рассказал о преимуществах, возникающих у Павловского района и в Барнаула в рамках сотрудничества в единой городской агломерации.

«Трудовая миграция, дачная, отдых выходного дня, промышленное и торговое сотрудничество, досуг населения. На наш взгляд, пора бы эти процессы уже регулировать. Более тесное взаимодействие, разработка инвестиционных проектов в тесном сотрудничестве – вот наши планы, наши задачи. Наше население довольно таки серьезной частью работает в Барнауле и воспринимает процессы по его благоустройству как привычные для себя. В то время как, проживая на сельской территории, мы уже не видим таких процессов, финансовых вливаний в нашу сторону. В этом наш интерес – создавать для жителей условия, сравнимые с условиями их работы в Барнауле. Надеемся, что и в проекте «Доступная городская среда» мы будем участвовать, и программы агломерационные в части дорог на нас распространятся. Барнаул в ежедневном режиме получает 2-3 тысячи людей с нашей территории, которые работают здесь, а социальные услуги получают у нас. Поэтому, сами понимаете, сотрудничество должно быть взаимовыгодным и регулируемым, хотя бы частично», – пояснил руководитель Павловского района.  

С подписанием затягивать не стали – Сергей Дугин произнес краткую вступительную речь, попросил присутствующих высказывать предложения и замечания, и после короткого обмена мнениями предложил перейти к процедуре.

На том же совещании было подписано еще два весьма важных для агломерации соглашения о сотрудничестве – с Тальменским и Калманским районами Алтайского края.

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Тальменский район

На территории Барнаула работает более 1000 жителей Тальменского района, школьники района регулярно участвуют в городских конкурсах, посещают культурные заведения Барнаула, обучаются в высших и средне-специальных учреждениях города. Развиты торговые связи.

«Поставщиками всех торговых точек района являются оптовые базы Барнаула и Новоалтайска, а население часто прибегает к услугам барнаульских медицинских специалистов. Подписание будет способствовать развитию транспортной и инфраструктурной сетей района, развитию сферы обслуживания, торговли, предоставления качественных услуг населению, развитию трудовой миграции» – пояснил исполнительный директор Ассоциации «Барнаульская городская агломерация» Валерий Гаврилов.

Решение о вхождении в агломерацию – это, прежде всего, решение задачи, поставленной президентом, о резком улучшении жизни людей и национальной экономики. За прошлый год у нас уже наблюдается резкое увеличение инвестиций и это только начало», – сказал глава Тальменского района Сергей Самсоненко.

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Калманский район

Калманский район имеет достаточно развитую транспортную инфраструктуру, по территории двух местных сельсоветов проходит участок Западно-Сибирской железной дороги – данный фактор стал определяющим, в том числе, и в процессе трудовой миграции. Развиваются и укрепляются также туристические связи.

Более 95 % выпускников школ Калманского района выбирают учебные заведения Барнаула. Сельхозпроизводители Калманского района закупают в Барнауле 100 % горюче-смазочных материалов и запасных частей, а продукция сельскохозяйственных предприятий района реализуется на территории муниципалитетов, входящих в барнаульскую агломерацию.

Схема территориального планирования Барнаульской агломерации была разработана московским институтом «Гипрогор», утверждена весной 2011 года и является первой в России, прошедшей в установленном порядке процедуру согласования в Минрегионразвития РФ. Позже для координации проектов агломерации была создана Ассоциация «Барнаульская агломерация интеграционного развития территорий», а федеральные власти рассматривают развитие агломерации как пилотный проект для всех подобных в России.

Концепцией развития Барнаульской агломерации предусматривалось дальнейшее ее территориальное расширение за счет присоединения Калманского, Тальменского и Косихинского районов. На данный момент соглашение о сотрудничестве не подписано с Косихинским. Помимо вышеперечисленных муниципалитетов, в Барнаульскую агломерацию входит также Первомайский район, присоединившийся вместе с Новоалтайском.

Автор: Политсиб.ру

Фото: barnaul.org