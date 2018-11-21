Прогноз синоптиков о снижении урожая гречки в 2019 году поставили под сомнение алтайские аграрии.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в текущем году в стране можно ожидать меньшего урожая указанной культуры.
"Вероятность очень большая, что урожай гречихи будет меньше, чем в прошлом году", — цитирует Вильфанда РБК. При этом синоптик добавил, что данный прогноз связан с поздним посевом в Алтайском крае, который является основным регионом-производителем гречихи.
Однако на Алтае данный тезис поставили под сомнение. В частности, исполнительный директор Союза крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных формирований Алтайского края Александр Вайс в беседе с "Политсибру", что в данный момент вообщерано говорить о каких-либо прогнозах относительно урожая.
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Мнение о позднем севе гречихи в крае, по словам собеседника, едва ли стоит считать обоснованным.
"В прошлом году в Алтайском крае сев гречихи был завершен 28 июня, а в этом вся посевная кампания была окончена 12 июня. Да и в целом в текущем году погодные условия в крае были более комфортными, чем в 2018 году", - отметил эксперт.
При этом Александр Вайс не исключил, что в летний период и осенью могут сложиться условия, которые в перспективе негативно отразятся на урожае, однако сейчас об этом говорить рано и каких-либо серьезных проблем аграрии в этом плане не ожидают.