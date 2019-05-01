Жители Алтайского края могут оспорить кадастровую оценку недвижимости

Новости 10.07.2019 14:30 258

До середины августа в Алтайском крае принимают замечания к промежуточным отчетным документам по определению кадастровой стоимости объектов недвижимости, передает пресс-служба регионального правительства. Новые данные лягут в основу начисления налога на имущество физических и юридических лиц.

Так, ознакомиться с промежуточными отчетными документами можно на официальном сайте Росреестра (в разделе «Деятельность/Кадастровая оценка/Как определена кадастровая стоимость/Проекты отчетов об определении кадастровой стоимости»), а также на официальном сайте КГБУ «АЦНГКО» в разделе «Государственная кадастровая оценка».

Что оценят в 2019 году?

В этом году оценку дадут земельным участкам сельхозназначения, объектам капитального строительства, а также землям промышленности и иного специального назначения.

Этим занимается специально созданное краевое госучреждение «Алтайский центр недвижимости и государственной кадастровой оценки». Курирует его работу региональное управление имущественных отношений. Кстати, в 2020 году будут оценивать земли населенных пунктов.

Как считать?

К 2020 году имущественный налог будет рассчитываться только по кадастровой стоимости, этому моменту предшествует длительный плавный переход, так как по сравнению с предыдущими годами цена станет выше. Работающая сейчас формула описана в Налоговом кодексе и содержит уменьшающий коэффициент, которого через год не будет.​

Выглядит эта формула так: Налог = (Нк - Ни) х Кф + НиНк - величина налога по кадастровым расчетам (это кадастровая цена, умноженная на налоговую ставку). Ни - это сумма от инвентаризационной стоимости (инвентаризационную цену умножить на налоговую ставку). Кф - это уменьшающий коэффициент, который растет ежегодно. Например, в 2017 году Кф равнялся 0,2, в 2018-м - 0,6, в 2019-м составляет 0,8, а после 2020 года Кф будет равен 1.

Например, еще в 2018 году обычная двухкомнатная «хрущевка» в Барнауле площадью 50 кв. м имела кадастровую стоимость 1 млн 800 тысяч, после переоценки - уже 1,7 млн рублей. Налог в таком случае, считаемый по новым правилам, может составить около 1700 рублей.

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Все о подаче замечаний

В Алтайимуществе отметили, что днем представления замечаний к промежуточным отчетным документам считается день, когда их представили в Алтайский центр недвижимости и государственной кадастровой оценки или МФЦ. Дата окончания приема замечаний - 13 августа 2019 года.

В Алтайский центр недвижимости и государственной кадастровой оценки до 13 августа текущего года принимает замечания от любых заинтересованных лиц к промежуточным отчетным документам, - говорится в сообщении.

Важно отметить, что к замечанию могут быть приложены документы, подтверждающие наличие ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, а также декларация о характеристиках объекта недвижимости.

По вопросам определения кадастровой стоимости и направления замечаний в Алтайском центре недвижимости и государственной кадастровой оценки действуют телефоны горячей линии: 8-983-548-00-83, 8-983-548-01-79, 8-913-269-70-97, (3852) 58-01-79, (3852) 58-00-83.