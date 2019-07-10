Барнаульской школьнице установили уникальный протез

Новости 10.07.2019 12:10 3309

Сложная хирургическая операция потребовалась 12-летней Еве Нестеровой из Барнаула в связи с имеющимся заболеванием. С апреля 2018 года подросток страдает редкой болезнью – врачи поставили диагноз «солитарная костная киста».

Как пишет «АиФ-Алтай», 2 июля алтайские хирурги провели уникальную операцию, которая позволила спасти девочке жизнь.

История началась с того, что Ева беззаботно каталась на велосипеде, а после того, как в очередной раз повернула руль, почувствовала резкую боль в плече. После этого ее рука перестала двигаться. С переломом правой плечевой кости из травпункта девочку привезли в Алтайский центр охраны материнства и детства.

Это был перелом патологический. То есть перелом на фоне заболевания кости. Киста приводит к ее вздутию, и стенка кости становится тонкая, как яичная скорлупа. В таком случае заболевание долго себя никак не проявляет, постепенно киста растет и сдавливает стенки кости. И учитывая это, любая, даже самая незначительная травма может привести к перелому, - поясняет Арсен Осипов, заведующий ортопедическим отделением Алтайского центра охраны материнства и детства.

Удивлением этот диагноз стал и для родителей Евы, ведь девочка вела активный образ жизни. Она занималась танцами, йогой, пилатесом, даже ходила на борьбу и бокс.

К слову, после первого перелома в декабре случился еще один, а в мае третий. В последних двух случаях Ева просто нечаянно соприкоснулась в школе с кем-то из учащихся. Казалось бы, бытовая ситуация, но из-за хрупкости кости это привело к печальным последствиям. В итоге было принято решение ложиться на операцию.

«Нам применяли пункционный метод лечения и наблюдали за тем, будет ли расти киста. После контрольного рентгена в мае этого года выяснилось, что она все-таки растет», - вспоминает мама девочки.

Чтобы помочь 12-летней жительнице Барнаула, алтайский центр заказал из Новосибирской лаборатории по заготовке и консервации костной ткани имплантат (донорскую кость) для девочки. Затем была проведена сложнейшая операция.

Через небольшой доступ мы удалили часть пораженной плечевой кости и установили имплантат. Операция сложна тем, что там находится очень много нервов и сосудов. Для того чтобы все работало потом надо сделать все очень аккуратно. На это понадобилось около 50 минут, - говорит Арсен Осипов.

По словам врача, благодаря которому Еву удалось вылечить, этот трансплантат очень ценный. Он сам рассасывается в течение 6-12 месяцев. К тому же, он раздражает зону роста, и кость на протяжении всего имплантата полностью восстанавливается. То есть имплантат служит как бы временной распоркой.

Сейчас Ева чувствует себя хорошо, ее уже выписали домой. Через 1,5 месяца девочке должны снять повязку, тогда начнется ее восстановительная гимнастика. По прогнозам врачей школьница обречена на скорейшее выздоровление.