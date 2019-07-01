Депутаты АКЗС пожертвовали пострадавшим от наводнения в Иркутской области 145 тысяч рублей

Новости 10.07.2019 11:40 361

Депутаты Алтайского краевого Законодательного Собрания завершили сбор средств для пострадавших от наводнения в Иркутской области. Собранные средства перечислены в Иркутское отделение Российского детского фонда, которое является оператором по распределению помощи.

В начале прошлой недели вице-спикер краевого парламента Сергей Серов обратился к коллегам, напоминает сайт Заксобрания. «В результате ливневых осадков и резкого подъема уровня малых рек в Иркутской области пострадали тысячи человек. Повреждены улицы, дороги, разрушены мосты, жилые строения, приведены в негодность системы водоснабжения. В связи со значительным ущербом, нанесенным природной стихией, просим оказать посильную материальную помощь жителям Иркутской области», - говорилось в обращении зампредседателя АКЗС.

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По последним данным, в наводнении в Иркутской области пострадало более 37 тысяч человек, в зону бедствия попали 110 населенных пунктов, подтопило более десяти тысяч жилых домов, известно о 24 погибших.

На просьбу откликнулись все фракции Законодательного Собрания. В результате депутаты перечислили 145 300 рублей личных средств. Кроме того, парламентарии оказали пострадавшим и гуманитарную помощь, направив в Иркутскую область предметы первой необходимости через пункты приема вещей.

В Алтайском крае гуманитарную помощь можно сдать с 08:00 до 22:00 в здании исполкома регионального отделения партии «Единая Россия» в Барнауле (улица Ползунова, 26), а также с 09:00 до 16:00 в региональной общественной приемной (пр. Ленина, 41). Какие именно вещи нужны пострадавшим, лучше уточнить по телефону 8-983-178-02-69 (Наталья).