Вице-премьеру правительства РФ показали в Горно-Алтайске «Безопасный город»

Новости 10.07.2019 11:20 219

Администрация Горно-Алтайска при участии компании «Ростелеком» во время рабочей поездки заместителя председателя правительства Российской Федерации Максима Акимова в Республику Алтай показала представителю федеральной власти возможности аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» (АПК).

«Безопасный город» введён в промышленную эксплуатацию по поручению правительства Республики Алтай и администрации города в мае 2018 года. Работы по установке комплекса продолжались полтора года. Горно-Алтайск в итоге стал первым в Сибири и одним из шести российских городов, в котором начала действовать система по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера.

Презентация состоялась в центре оперативного реагирования АПК «Безопасный город», который действует на базе Единой дежурно-диспетчерской службы города (ЕДДС). Руководитель ЕДДС Юрий Рыспаев рассказал Максиму Акимову и врио главы Республики Алтай Олегу Хорохордину о структуре комплекса и о его возможностях моделировать происшествия с автоматическим расчетом рекомендаций. Для примера участникам встречи были продемонстрированы различные параметры транспортной сети, работа конкретной городской котельной, уровень воды в реке Майма за текущий месяц, а также панорама города с интеллектуальных камер видеонаблюдения на главном мониторе ЕДДС.

В республиканской столице оператор установил гидро- метео- и сейсмопосты, камеры интеллектуального видеонаблюдения и лесопожарного мониторинга, голосовое оповещение в домофонах жилых домов и пункт уличного оповещения. Компания интегрировала в «Безопасный город» действующие в городе информационные системы, которые контролируют отопление и уличное освещение, а также систему «112». Для обслуживания комплекса администрация города организовала 15 автоматизированных рабочих мест.

«Безопасный город» оперативно отрабатывает обращения граждан. Каждый житель Горно-Алтайска может передать информацию о происшествии на телефонный номер операторов ЕДДС 5 12 16 или через интернет-портал www.safecity04.ru. Впоследствии горожане могут отслеживать решение по конкретному обращению, а также оперативную обстановку в городе в личном кабинете на портале.

С начала работы АПК «Безопасный город» зарегистрировал более 180 тысяч обращений. В 2018 году датчики мониторинга уровня воды сгенерировали 1700 сообщений, что позволило отслеживать ситуацию и предотвращать образование заторов во время весеннего половодья. Датчики мониторинга работы котельных города зафиксировали 170 происшествий, благодаря чему службы ЖКХ оперативно отреагировали на перебои с теплоснабжением и не допустили ухудшения ситуации. Работа датчиков пожарной сигнализации помогла предотвратить десятки техногенных пожаров. С помощью информации с камер видеонаблюдения городская полиция раскрыла 14 преступлений и выявила 93 административных правонарушения.

О полезности комплекса для управления городским хозяйством и перспективах развития системы представителям федеральной власти рассказал руководитель направления Департамента прикладных проектов МРФ «Сибирь» ПАО «Ростелеком» Алексей Гусев.

В перспективе АПК «Безопасный город» может стать интеллектуальным мониторинговым центром, цифровым двойником города, способным давать прогноз развития, обеспечивать в целом более прозрачный процесс взаимодействия граждан с государством. В этом уже сегодня заинтересованы руководители региона, представители местного самоуправления и бизнеса. Одним из финальных результатов развития продукта может стать создание ситуационного центра руководителя, в который из программного комплекса будет поступать вся необходимая информация, – сообщил Алексей Гусев.

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Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение ПАО «Ростелеком», которое действует на территории Сибирского Федерального округа. «Ростелеком» МРФ «Сибирь» создан в апреле 2011 года на базе ОАО «Сибирьтелеком» после присоединения этой компании к ПАО «Ростелеком» и сегодня объединяет 8 региональных филиалов – Алтайский, Бурятский, Иркутский, Кемеровский, Красноярский, Новосибирский, Омский, Томский.

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Алтайский филиал ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение компании «Ростелеком», которое действует на территории Алтайского края и Республики Алтай. Филиал находится в административном и функциональном подчинении Макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком» («Ростелеком – Сибирь»), созданного в апреле 2011 года на базе ОАО «Сибирьтелеком» после присоединения этой компании к ПАО «Ростелеком»