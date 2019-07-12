Барнаульцы выберут лучший символ города

Новости 10.07.2019 10:50 197

Активисты ОНФ запустили голосование в соцсети на лучший символ населенного пункта. Как отмечают общественники, в последствии набравший наибольшее количество голосов символ будет предложен местным властям при разработке проектов брендирования территории.

Все населенные пункты имеют знаки и символы, которые являются своего рода отражением его истории, достопримечательностей и особенностей, а также тем, чем гордятся его жители, о чем рассказывают туристам, - говорится в сообщении ОНФ.

Например, среди вариантов на лучший символ Барнаула, представлены всего восемь предложений, среди них - комплекс Нагорного парка, дом под шпилем, Шукшинские дни на Алтае и другие. К слову, участники опроса могут выбрать только один ответ. Жители города уже высказывают недовольство такими «символами». По идее авторов, это может быть и знаковое место в городе, и конкретный объект, событие или даже известный человек. По мнению барнаульцев, варианты слишком разноплановые и делают из исследования «кашу».

Так, на основе проведенного активистами ОНФ опроса жителей города Барнаула, а также по заключению экспертного совещания были сформированы предложения с указаниями символов, которые нуждаются в сохранении и тиражировании. https://vk.com/onf22?w=wall-138484540_1465.

Кроме того, в преддверии Шукшинских дней на Алтае, подобный опрос проводится на символ села Сростки Крупнейшее мероприятие края проводится пройдет 27 июля 2019 года. https://vk.com/onf22?w=wall-138484540_1468.

Голосование проводится с 8 по 25 июля 2019 года.