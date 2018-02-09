Власти Барнаула ищут подрядчиков для организации двух выставочно-ярмарочных мероприятий товаров местных производителей – цена вопроса превышает 1,5 миллиона рублей.
Информация о проведении тендера опубликована на сайте Госзакупок. Уполномоченный орган закупки – городской комитет муниципального заказа, источник финансирования – бюджет краевой столицы.
Максимальная сумма контракта составляет 1 530 500 рублей.
Из документов закупки следует, что городская администрация намерена провести осенью текущего года два выставочно-ярмарочных мероприятия товаров местных производителей.
Первое из них носит название "Здоровое поколение" и связано с народной медициной. Время проведения – 20-21 сентября.
Второе мероприятие - выставка производителей пищевого оборудования - более длительное. Его планируется провести с 1 октября по 20 ноября.
Среди требований, которые предъявляются исполнителю контракта, значатся: поиск подходящей площадки, обеспечение выступления профессиональных музыкальных коллективов, установка оборудования, разработка фирменного стиля мероприятий, привлечение к мероприятиям городских организаций и так далее.
Дата проведения аукциона – 17 июля.