Власти Барнаула готовы отдать 1,5 млн рублей на "ярмарочную деятельность"

10.07.2019 10:15 149

Власти Барнаула ищут подрядчиков для организации двух выставочно-ярмарочных мероприятий товаров местных производителей – цена вопроса превышает 1,5 миллиона рублей.

Информация о проведении тендера опубликована на сайте Госзакупок. Уполномоченный орган закупки – городской комитет муниципального заказа, источник финансирования – бюджет краевой столицы.

Максимальная сумма контракта составляет 1 530 500 рублей.

Из документов закупки следует, что городская администрация намерена провести осенью текущего года два выставочно-ярмарочных мероприятия товаров местных производителей.

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Первое из них носит название "Здоровое поколение" и связано с народной медициной. Время проведения – 20-21 сентября.

Второе мероприятие - выставка производителей пищевого оборудования - более длительное. Его планируется провести с 1 октября по 20 ноября.

Среди требований, которые предъявляются исполнителю контракта, значатся: поиск подходящей площадки, обеспечение выступления профессиональных музыкальных коллективов, установка оборудования, разработка фирменного стиля мероприятий, привлечение к мероприятиям городских организаций и так далее.

Дата проведения аукциона – 17 июля.