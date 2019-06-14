Что строят на месте «Барнаульского разлома»

Новости 10.07.2019 9:55 439

Строительство здания на месте «Барнаульского разлома» продолжается в центре города, передает «Алтайский портал недвижимости». Речь идет о многострадальном проекте по адресу: улица Партизанская, 60. Возведение объекта началось весной 2019 года.

На сегодняшний день здание огорожено забором, на участке металлический каркас уже заполнили стеклом и обшили панелями. Интересно, что на площадке не было паспорта объекта.

При этом сами рабочие на стройке уверяли, что сооружение является временным. Однако городская администрация потребовала от застройщика демонтировать объект и направила собственнику соответствующее уведомление.

Владелец здания должен был представить документы для получения разрешения на строительство. Следует полагать, что собственники их все-таки оформили спустя некоторое время. Другие подробности не известны.

Собственник «барнаульского разлома» поспешил с новым проектом? Новости 14.06.2019 15:50 Администрация города требует прекратить строительство уже второго здания 414

А тем временем СМИ распространяют информацию, что на этом месте должен якобы расположиться известный фастфуд (Макдоналдс), площадью более 500 кв. м. Между тем, барнаульский архитектор Михаил Шмидт предложил свой проект . Согласно его эскизам, на этом месте должно было появиться трехэтажное офисное здание с полукруглым витражным фасадом, который выходит на проспект Ленина.

Любопытно, чем закончится вторая попытка построить здание на этом участке? Напомним, в далеком 2006-м году двое бизнесменов возвели здесь элитный 7-этажный бизнес-центр. Однако из-за финансовых проблем собственников, а потом и из-за их ссоры, стройка затянулась на годы. В итоге объект был распилен на две части и получил название «Барнаульский разлом». На протяжении 10 лет «достопримечательность» уродовала главный проспект города.