Алтайский губернатор посетовал на нехватку кадров

Новости 10.07.2019 9:20 1227

Накануне в Москве прошло заседание рабочей группы Госсовета России по направлению «Сельское хозяйство», которое провел губернатор Алтайского края Виктор Томенко совместно с замминистра Минсельхоза РФ. Об том сообщает пресс-служба губернатора.

Обсуждалось кадровое обеспечение агропромышленного комплекса России. Рассмотрены материалы из 63 регионов.

В настоящее время совершенствуются механизмы поддержки кадрового обеспечения агропрома. Проводится работа по привлечению в отрасль молодежи, оказывается поддержка молодежным проектам в сфере АПК. Совершенствуются образовательные программы и механизмы оценки качества подготовки кадров и эффективности деятельности образовательных организаций, готовящих специалистов для АПК.

«Использование в отраслях АПК высоких технологий - современных сельхозмашин, цифровых и биотехнологий - привело к тому, что существенно растут производственные показатели, успешно решаются задачи по импортозамещению, наращивается экспорт зерна и другой сельхозпродукции. В то же время сохранение высоких темпов развития будет зависеть от обеспечения аграрного сектора грамотными специалистами, обладающими профессиональными компетенциями, способными внедрять инновации в производство», - отметил Виктор Томенко.

Однако, несмотря на принимаемые государством меры поддержки агропрома, проблема кадров не теряет актуальности. В первую очередь требуется решение вопросов подготовки и переподготовки специалистов, а также грамотное позиционирование сельского образа жизни.