Отец ребенка-инвалида объявил голодовку из-за отказа выдать квартиру

Новости 10.07.2019 7:40 684

Одиночный пикет с объявлением голодовки провел житель Барнаула, ребенку которого положена квартира по причине инвалидности. Во вторник, 9 июля, мужчина встал с плакатом напротив здания правительства Алтайского края.

В беседе с «Политсибру» Василий Стойка рассказал, что сейчас и сам испытывает проблемы со здоровьем, которые не позволяют работать. Совсем недавно ему удалили опухоль, после чего прописали длительный курс реабилитации. С женой и четырехлетним сыном они проживают в чужой квартире. По его словам, до этого они снимали жилье.

В очереди на квартиру они стоят уже несколько лет. Однако Стойка утверждает, что по закону его ребенок имеет право на получение недвижимости без всякой очереди, но с них требуют признания статуса малоимущих, который им не дают из-за пенсии и пособия по уходу за ребенком. В совокупности выплаты составляют почти 30 тысяч рублей.

Это не первая акция барнаульца. Прошлой осенью он, вместе с другими родителями детей-инвалидов, проводил митинг на площади Свободы. После этого он вышел на одиночный пикет в апреле текущего года.

«Ко мне вышли люди из правительства. Отвели меня и сказали, что помогут. Потом выяснилось, что ничем помочь не могут. Я сегодня был у юриста, она мне сказала, что нет необходимости признания ребенка малоимущим», - рассказал Василий Стойка.

За комментарием «Политсибру» обратился в краевое правительство.

«Проблема Василия Стойки известна правительству Алтайского края. 4 июля он был на приеме у заместителей председателя правительства Дениса Губина и Ирины Долговой. Во встрече также принимал участие представитель министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства. После этого Стойка дважды побывал на консультациях в Минстрое. Там ему предложили юридическую помощь в решении его проблемы – ему необходимо собрать пакет документов в управление ЖКХ Барнаула для предоставления муниципального жилья как малоимущей семье. Стойка отказался, заявив, что государство и без того обязано предоставить ему жилье, потому что болен не только его ребенок, но и он сам. Со своей стороны мы готовы для продолжения диалога с гражданином и решения его проблемы в правовом поле», - сообщил начальник департамента администрации губернатора и правительства Алтайского края по внутренней политике Юрий Проскурин.

Добавим, у ребенка Василия Стойки диагностированы ДЦП, спастическая диплегия, псевдобульбарный синдром, рецедивирующий бронхит и эпилепсия симптоматическая.