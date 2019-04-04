Роберт Пальталлер решил не участвовать в выборах депутатов Госсобрания

Бывший первый вице-премьер Республики Алтай Роберт Пальталлер объявил, что не будет участвовать в выборах депутатов Эл Курултая, передают «Новости Горного Алтая». Причины такого решения он не объяснил.
Напомним, ранее Пальталлер в качестве самовыдвиженца подал документы для участия в выборах на округе №16 – это часть Майминского и Чемальского районов.
Таким образом, на данный момент по 16-му округе выдвинуты семь кандидатов. Выборы депутатов состоятся 8 сентября.
Ранее телеграм-каналы писали о том, что чиновник уже написал заявление и будет уволен в скором времени
Ранее сообщалось, что первый вице-премьер Республики Алтай подал заявление об отставке в связи с выходом на пенсию.
Роберт Пальталлер – «старожил» алтайской политики. Он работал в правительстве с 2006 года и был единственным его членом, не сменившимся при предыдущем главе региона – Александре Бердникове, руководившим регионом 13 лет.