Новый бассейн под открытым небом заработал в барнаульском парке

Новости 10.07.2019 7:10 285

Новый бассейн под открытым небом появился в Барнауле – место для купания появилось в парке "Арлекино".

В пресс-центре мэрии города подчеркивают, что это первый подобный бассейн на территории Ленинского района.

Бассейн включает в себя детскую зону (глубина 70 сантиметров) и зону для взрослых (глубиной 1,5 метра). Общая площадь бассейна составляет 1200 квадратных метров.

Режим работы - с 10:00 до 20:00. Для посетителей здесь предусмотрены лежаки, зонтики, аренда за которые будут входить в стоимость входного билета.

В администрации бассейна "Политсибру" сообщили, что в данный момент стоимость взрослого входного билета составляет 300 рублей, для тетей от трех до 14 лет – 150 рублей, а для детей до трех лет посещение бассейна является бесплатным.

При этом не исключено, что в ближайшее время ценовая политика будет пересмотрена.

Отметим и то, что с каждым годом в Барнауле появляется все больше подобных мест для отдыха, которые создаются в парках, спортивных клубах и центрах.