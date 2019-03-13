Притяжения больше нет: мэрия Барнаула не нашла достойных проектов для туристов

Новости 09.07.2019 18:00 569

Конкурс на соискание грантов на разработку продуктов для притяжения туристов, объявленный весной этого года администрацией Барнаула, не состоялся.

Как сообщили "Политсибру" в пресс-центре мэрии краевой столицы, все заявки на получение грантов, которые поступили городским властям, не отвечали необходимым требованиям. В итоге конкурсу не суждено было состояться, а рядом с постановлением "Об утверждении состава Конкурсной комиссии на соискание грантов" значится пометка "утратило силу".

Напомним, что прием заявок на получение грантов с общим фондом 500 тысяч рублей, стартовал еще 3 апреля этого года. Согласно условиям конкурса, проекты от соискателей должны были иметь общегородское значение, а также содействовать расширению и повышению качества предоставления туристских услуг в Барнауле и привлечению интереса туристов к краевой столице.

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Что касается критериев оценки, то среди таковых значились: актуальность, перспективность, привлекательность для туриста и доля софинансирования проекта.

Также стоит уточнить, что принять участие в конкурсе могли индивидуальные предприниматели и юридические лица, зарегистрированные на территории города.

Любопытно и то, что данный конкурс является ежегодным и ранее городские власти находили тех, кто мог рассчитывать на финансовую поддержку для реализации своих начинаний в вопросе "притяжения туристов".

Между тем, согласно официальным данным, с начала текущего года в Барнауле зафиксирован рост туристического потока. Например, как следует из отчета по итогам работы отдела по развитию туризма за I квартал 2019 года, турпоток в краевую столицу за первые три месяца составил 72,8 тысячи человек против 68,7 тысячи человек за аналогичный период 2018 года.