Коммунисты пожаловались в прокуратуру на новый Генплан Барнаула

Новости 09.07.2019 18:30 618

Алтайский крайком КПРФ предлагает отменить публичное обсуждение генерального плана Барнаула. Соответствующий документ 9 июля направлен в комиссию по землепользованию и застройке администрации города.

Основная претензия со стороны КПРФ – обсуждения проводятся с грубейшими нарушениями предусмотренной законом процедуры. Прежде всего – в составе предоставленной для ознакомления документации отсутствуют необходимые документы и сведения, или они являются неполными. Это касается материалов по обоснованию генерального плана, информации о функциональных зонах и зонах с особыми условиями использования территорий, об анализе и расчетах потребности города в объектах социальной, транспортной, коммунальной инфраструктуры, о размещении объектов по утилизации, обезвреживанию и размещению отходов, сведений о границах населенных пунктов и т.д.

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Много претензий и к самому генплану. Например, он предусматривает развитие объектов улично-дорожной сети, строительство и реконструкция которых предусмотрена государственными и муниципальными программами. В то же время часть этих объектов уже прошла реконструкцию ранее.

Всего замечаний по генплану – 10 листов. Он выглядит как совершено сырой, недоработанный документ. Предложения: отменить процедуру общественных обсуждений, подготовить все необходимые по закону документы и обеспечить возможность ознакомления с ними барнаульцев, после этого – назначить повторное общественное обсуждение, сказано на сайте крайкома КПРФ.

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Как пояснила "Политсибру" руководитель фракции КПРФ в Алтайском Заксобрании Мария Прусакова, документ в ближайшее время будет отправлен не только городским властям, но и еще в несколько инстанций, в том числе прокуратуру. Если повлиять на ситуацию не удастся, фракция КПРФ в Барнаульской гордуме будет голосовать против принятия Генплана на заседании в августе. По данным издания, аналогичной позиции придерживаются справороссы и либерал-демократы. Единственные, кто пока не увидел в документе и процедуре его принятия серьезных нарушений, - единороссы.