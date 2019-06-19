Жители крупного сибирского города выйдут на пикет за отставку мэра

Новости 09.07.2019 19:25 463

В Томске местные жители вышли на митинг за отставку мэра Ивана Кляйна. Акция пройдет 9 июля в центре города. Главным поводом для протеста стало повышение платежей за коммунальные услуги, пишет Тайга.инфо.

Один из организаторов пикета Галина Шергина считает необоснованным рост тарифов на ЖКХ во втором полугодии 2019 года. Она пояснила, что такое повышение противоречит постановлениями правительства России и Жилищному кодексу, где сказано, что повышение тарифов на коммунальные услуги не может быть более 2-5 %.

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Формально нам это объясняют необходимостью реализации «инвестиционных программ», но такие обещания давались давно и ни к чему не привели, - приводит слова активистки «ТВ2».

Ранее группа томичей записала видеообращение к президенту Владимиру Путину. Они были задержаны за организацию несанкционированного митинга. Кстати, среди участников был организатор будущего пикета 57-летняя Галина Шергина. В сообщении президенту говорилось, что город погряз в коррупции.

Напомним, в 2018 году на мэрских выборах по результатам предварительного голосования действующий глава Томска Иван Кляйн набрал 77,2% голосов избирателей.