Почему бийские девушки массово идут в дружинники?

Новости 09.07.2019 18:15 251

Бийск стал одним из городов, в котором решили возродить добровольные народные дружины. На сегодняшний день она действует уже около пяти лет, в ее рядах рядах более 150 человек. Командир народной дружины Андрей Нелин рассказал в интервью «Бийскому рабочему», что интерес к такой деятельности возникает больше у девушек.

Критерии отбора

По его словам, народным дружинником может стать любой гражданин РФ, не имеющий судимости. Человек, вступающий к нам в ряды, должен предоставить справку от психолога, нарколога. Заявление рассматривается в МВД.

Основная задача добровольной народной дружины – помощь полиции и администрации города в наведении порядка на общественных мероприятиях.

Мы выезжаем в рейды с представителями полиции, нас вносят в постовую ведомость, исходя из ежедневно поставленных задач. Это распределяет МВД, мы выходим на дежурство туда, где больше всего нужны. Мы работаем не только с полицией, сейчас сформирован график дежурств на пляжах Бийска – это уже совместная работа с ГИМС. Бывает, нас задействуют отделы ГО и ЧС, ГИБДД, участвуем в поисках пропавших людей и многом другом, - отметил Нелин.

Любопытно, что среди дружинников в Бийске больше девушек. Это связано с тем, что они более сознательные, дисциплинированные, ответственные, им это интересно.

Есть и семейные, но, как правило, все находят время и на семью, и на дежурства. Есть и взрослые женщины, и молодые девчонки, и с детьми, и преподаватели, и студенты, - обратил внимание дружинник.

Льготы

Между тем, у дружинников есть несколько привилегий. Например, к отпуску предоставляются дополнительные дни, но только если это прописано в коллективном договоре вашего предприятия. Более того, ежеквартально самые активные дружинники получают премии и почетные грамоты.

Кстати, в Барнауле существует очень большая народная дружина – свыше 1 тысячи человек. Деятельность распределена на отряды, которые работают по районам. Есть в Новосибирске, Рубцовске, Томске. Кстати, если говорить о последнем, то там дружина больше наводит общественный порядок на дорогах. Каждая дружина имеет свою специфику.