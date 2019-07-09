Моногорода Алтайского края вошли в «желтую зону» риска

Новости 09.07.2019 17:05 2061

Все пять моногородов Алтайского края вошли в так называемую "желтую зону", как территории, в которых имеются риски ухудшения социально-экономического положения. Об этом «Политсибру» рассказали в Минэкономразвития Алтайского края.

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По статистике Минэкономразвития России, из 317 российских моногородов, 11 относятся к самым проблемным, или находящимся в красной зоне. В таких городах уровень обстановки оценивается как кризисный. По данным Минэкономразвития России, проблемные города сейчас находятся в Челябинской области, Забайкалье, Хакассии и Карелии. Алтайский край в этот список не вошел.

Всего в регионе пять территорий имеют статус моногорода. Это Новоалтайск, Заринск, Алейск, Яровое, а также поселок городского типа Степное Озеро в Благовещенском районе. Одним из основных критериев для получения статуса моногорода является наличие градообразующего предприятия. В Новоалтайске это «Алтайвагон», в Заринске - «Алтай-Кокс», в Алейске - «Алейскзернопродукт» имени Старовойтова, в Яровом - «Алтайхимпром», в Степном Озере - «Кучуксульфат».

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Среди критериев, по которым оценивают уровень обстановки в таких городах, называют показатели занятости, розничной торговли, темпы роста экономики, размер жилого фонда и уровень поддержки федерального бюджета. Кроме того, обстановка определяется показателями работы градообразующего предприятия и оценками местных жителей общего положения в городе.

Уровень безработицы

По данным регионального Минэкономразвития, по состоянию на 1 июня 2019 года уровень безработицы к экономически активному населению в Алейске составлял 1,1%, в Заринске - 1,3 %, в Новоалтайске - 1,2 %, в Яровом - 2,4 %, в Степном Озере - 1%.

Численность населения

Данные управления Федеральной службы государственной статистики по Алтайскому краю и Республике Алтай на 1 января 2019 года фиксируют, что в Алейске проживают 29,2 тысяч человек, в Заринске – 46,2 тысяч человек, в Новоалтайске – 73,7 тысяч человек, в Яровом - чуть больше 18 тысяч человек, в Степном Озере – 6,3 тысячи человек.

Зарплаты

В моногородах за первый квартал текущего года официальная зарплата варьируется от 23,9 тысяч рублей в Яровом до 36,2 тысяч рублей в Новоалтайске. В Алейске уровень средней зарплаты по крупным и средним организациям составил 26,5 тысяч рублей, в Заринске – 34,2 тысячи рублей и 35,1 тысяча рублей в пгт Степное Озеро.

Финансирование

Моногорода получают финансовую поддержку из краевого и федерального бюджетов. Так, за первый квартал 2019 года, на социально-экономическое развитие в рамках действующих государственных и ведомственных программ было выделено в общей сложности более 600 млн рублей. Из этих средств Алейск получил 103,1 млн рублей, Заринск – 129,1 млн рублей, Новоалтайск - 195,2 млн рублей , Яровое - 52,0 млн рублей , Благовещенский район - 154,1 млн рублей .

Кроме того, известно, что правительство России разрабатывает новую госпрограмму развития моногородов. Реализация запланирована на период с 2019 по 2024 годы. Планируется потратить 57,3 млрд рублей.