Алтайский край признан лидером в России по психиатрическим заболеваниям

Новости 09.07.2019 16:14 556

Алтайский край лидирует среди регионов России по наибольшему числу психиатрических диагнозов, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на данные за 2018 год Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и неврологии имени Бехтерева.

Согласно статистической информации, в крае количество заболевших на 100 тысяч населения составляет 6271,2 человек.

В ТОП-3 по количеству психиатрических диагнозов также вошли Чукотский автономный округ и Ямало-Ненецкий автономный округ - 5193,7 человек и 4718,4 человек на 100 тысяч соответственно.

Эксперты отмечают, что по данным на 2018 год неврозы, тревожность и депрессия мучают 2 000 647 россиян. Шизофренией и слабоумием страдают 1 097 909 человек, а умственная отсталость диагностирована у 862 176 человек.Кроме того, отмечается, что в России гораздо реже выявляют психические расстройства, чем за рубежом. Однако это не означает, что люди в нашей стране болеют меньше.