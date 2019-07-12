«Росводоканал Барнаул»: зачем наблюдать за перекладкой водопровода?

Новости 09.07.2019 19:00 301

Проекты молодых специалистов «Росводоканал Барнаул» отмечены на ежегодной межрегиональной корпоративной научно-практической конференции группы компаний «Росводоканал», проходившей в Тюмени. В молодежном форуме приняли участие работники водоканалов Барнаула, Воронежа, Тюмени, Оренбурга, Омска и Краснодара.

Все доклады были разделены на три секции: «Производство и технологии, организация производственных процессов», «Экономика и финансы, коммерция, маркетинг» и «Поддержка бизнеса». От барнаульского водоканала было представлено четыре доклада. Один из главных критериев эффективности проекта – возможность его внедрения.

Андрей Денисюк из отдела информационных технологий и Елена Рыбалова из дирекции по капитальному строительству предложили оснащать объекты, где ведутся строительство или ремонт, мобильными комплексами видеонаблюдения. Это позволит удаленно контролировать ситуацию, получать информацию о расходовании материалов и времени выполнения работ, соблюдении техники безопасности. Этот проект занял второе место в секции «Поддержка бизнеса».

Еще одна интересная работа – сервис по автоматическому приему показаний приборов учета, который действует в барнаульском водоканале с января 2019 года. В перспективе через робота планируется принимать до 50% показаний, что существенно «разгрузит» сотрудников call-центра.

В рамках форума прошла встреча участников проекта карьерного развития молодых специалистов ГК «Росводоканал» с наставниками и руководителями, в ходе которой они презентовали свои идеи по развитию компании и входящих в нее водоканалов. Изначально было заявлено более 50 идей, большей части из которых эксперты сказали «да». В барнаульском водоканале будет реализован проект по повышению информированности и имиджа привлекательного работодателя «Прямая линия с генеральным директором».