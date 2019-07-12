Американские студенты совершенствуют в АлтГПУ знание русского языка

Новости 09.07.2019 17:30 233

Делегация колледжа Хобарта и Уильяма Смита (США) прибыла в Алтайский государственный педагогический университет. 9 американских студентов и 1 преподаватель в течение 5-ти недель будут изучать русский язык под руководством ведущих специалистов педагогического университета в области лингвистики. Летняя языковая школа для иностранных студентов реализуется совместно филологическим факультетом и лингвистическим институтом.

Уже в третий раз АлтГПУ принимает делегацию студентов и сотрудников колледжа Хобарта и Уильяма Смита в рамках программы академической мобильности. Американские студенты будут изучать русский язык, а также историю и культуру Сибири. Кроме того, в программе предусмотрен блок образовательного туризма. Наши гости совершат несколько экскурсий по Барнаулу, посетят один из старейших городов Сибири – Томск, увидят воспетое в легендах Золотое озеро – Алтын-Кёль.

С целью расширения языковой практики студенты из США будут жить в принимающих семьях. Проживание в семье за границей позволяет расширить кругозор, узнать культуру страны и попробовать домашнюю традиционную кухню.

АлтГПУ уже восемь лет поддерживает тесные отношения со своим американским партнером. В этом году данный образовательный проект реализуется в рамках программы образовательных грантов «Фулбрайт Хейз», направленной на укрепление культурно-академических связей между гражданами США и других стран.

Американская делегация пробудет в университете до 12 августа.