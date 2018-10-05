Фундамент собора Петра и Павла предлагают воссоздать в Барнауле

Новости 09.07.2019 15:44 190

Общественники и представители духовенства обратились к главе Барнаула Сергею Дугину с предложением провести раскопки на нынешней площади Свободы на месте фундамента собора Петра и Павла с тем, чтобы воссоздать историческую достопримечательность.

Как сообщили в пресс-службе организации "Гражданский патруль", активисты выступили за то, чтобы археологические работы были проведены не только на месте первого Барнаульского кладбища, но и в предполагаемом месте нахождения фундамента Петропавловского собора.

Городская археология. Какие выводы сделали историки и власти после раскопок на площади Свободы? Мнения 05.10.2018 0:03 Только за последний год на останки наткнулись уже трижды. Крайний раз разрушение памятника культурного наследия удалось избежать - экскавато 1013

Кроме того общественники заявляют о необходимости музеефикации и включения фундамента в список объектов культурного наследия. Это начинание поддерживает и Русская православная церковь.

Так, отмечается, что митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий, высказываясь о необходимости раскопок, подчеркнул: "Это не только существенно обогатит знания по истории города, но и позволит сформировать с помощью современных методов музеефикации уникальные туристические объекты в исторической части Барнаула. В настоящее время получено разрешение Министерства культуры на проведение археологических работ". Активист "Гражданского патруля" Игорь Берг, высказываясь на этот счет, напомнил, что примеры проведения раскопок подобного рода имели место в Бийске, где был вскрыт и музеефицирован фундамент Троицкого собора.

"Если подобное произойдет в Барнауле, здесь, благодаря проведению раскопок и музеефикации фундамента в городе появится новая интересная достопримечательность", - отметил общественник.

Также следует указать, что 12 июля по случаю 25-летия возрождения барнаульской епархии на площади Свободы состоится божественная литургия на месте разрушенного Петропавловского собора. Отсюда же в этот день статует Крестный ход, который пройдет до Свято-Димитриевского храма.