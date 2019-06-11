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Годовая инфляция в Алтайском крае может превысить 5 %

Новости
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Крайстат опубликовал данные об инфляции в Алтайском крае за первую половину 2019 года.

Согласно расчетам ведомства, за июнь инфляция составила 0,1 %, а за полугодие – 2,6 %. Это сопоставимо с общероссийским уровнем, составляющим 2,46 % за полугодие.

Сильнее всего цены выросли в сфере услуг – 0,7 % за месяц, 2,8 % – за полугодие. Это может быть связано с открытием туристического сезона. На продовольственные товары за полугодие цены выросли на 3,2 %, хотя за месяц отмечена небольшая дефляция, составившая 0,4 %. Она, скорее всего, также обусловлена сезонными факторами.

Судя по нынешним темпам роста цен в крае, в годовом выражении инфляция составит около 5,5 %.

Напомним, по итогам 2018 года инфляция в Алтайском крае составила 4,1 %. До этого, в 2017 году ее оценивали в 1,8%, в 2016 году - в 5,8%, в 2015 году - в 12,4%, в 2014 году - в 11,2%, в 2013 году - в 7%.
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Накануне Росстат сообщил, что инфляция за июнь составила 4,7%. Впоследствии ведомство признало свою ошибку и исправило показатель на 0,04 %. Глава Минэкономразвития Максим Орешкин потребовал провести служебное расследование по данному инциденту.

Автор: Политсиб.ру