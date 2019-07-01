Кандидаты на довыборы в АКЗС и БГД не торопятся подавать документы в избирком

Новости 09.07.2019 14:15 196

На сегодняшний день только два кандидата на выборы в Алтайское краевое Законодательное Собрание по одномандатному округу №2 подали документы для участия в голосовании, которое состоится 8 сентября. Об этом рассказала председатель Избирательной комиссии Алтайского края Ирина Акимова.

Прием документов для участия в выборах АКЗС будет осуществляться до конца рабочего дня 27 июля, поэтому время у кандидатов пока есть. Возможно, отсутствие спешки связано именно с этим. А вот для приема документов на участие в выборах в органах местного самоуправления будет больше. Успеть подать документы можно до конца рабочего дня 29 июля.

Единственная партия победила по всем пяти округам в алтайском сельсобре Новости 01.07.2019 10:15 Состоявшиеся накануне довыборы в Саратовское сельское собрание завершились полной победой «Единой России» 387

По словам Акимовой, сейчас активно проходит работа партий по выдвижению своих кандидатов, а информации о самовыдвиженцах на роль парламентария нет.

«Делаю акцент на избирательных объединениях, потому что пока ни в краевую, ни в окружную избирательную комиссии данных о желании участвовать в выборах в качестве самовыдвиженца не поступало», - сказала председатель Крайизбиркома.

Краевая комиссия присутствовала на мероприятиях по выдвижению у пяти партий, где определялся кандидат для участия в выборах. На собрании партии «Справедливая Россия» была выдвинута Наталья Лебедева, «Партия малого бизнеса России» выдвинула Сергея Калиниченко. От ЛДПР пойдет на выборы Максим Шапошников, от «Единой России» поборется за кресло депутата краевого парламента Владимир Репкин. Также в выборах будет участвовать партия КПРФ, от которой принято выдвигать Флюр Хакимов.

Однако, одного выдвижения от партии недостаточно. Выбранный от партии кандидат должен будет обязательно подать необходимые документы в окружную избирательную комиссию.

«Выдвинутыми в полном объеме сейчас числятся два кандидата. От «СР» Наталья Лебедева и от «ЕР» Владимир Репкин. Другие кандидаты, которые уже были заверены Крайизбиркомом, пока полный пакет документов не представили. До конца месяца время еще есть», - пояснила Ирина Акимова.

К слову, Лебедева сейчас единственный кандидат, которого уже зарегистрировали.

Она также напомнила, что парламентские партии, имеют льготу, позволяющую избежать сбора подписей. К «льготным» партиям относятся «Единая Россия», «Справедливая Россия», ЛДПР, КПРФ и «Яблоко». Кандидаты от других партий должны будут собрать 1707 подписей, достоверность которых должна будет подтвердить избирательная комиссия.

Копим деньги в "фоновом режиме": чего ждать от выборов-2019 в Алтайском крае Мнения 08.07.2019 12:50 Единый день голосования в регионе не обещает сенсаций, но самое интересное – впереди 462

На грядущих выборах будет замещено 246 депутатских мандатов представительных органов местного самоуправления. В том числе будет замещено 52 мандата глав муниципальных образований.

Что касается выборов в Барнаульскую городскую Думу, то документы для выдвижения пока не представил ни один из кандидатов. Несмотря на это, уже есть ряд желающих, заявивших о своем участии. От «Партии малого бизнеса России» будет баллотироваться Евгений Горлов, хотя документы в городскую избирательную комиссию он еще не принес. Заявил об участии, но пока также не подтвердил это документально Андрей Крылов от партии «Роста». От ЛПДР будет выдвигаться Петр Кайдаш, от «Единой России» пойдет Иван Нифонтов, а от КПРФ выдвинут Антон Арцибашев. О выдвижении от партии «Яблока» на данный момент ничего не известно.

Точные данные по всем кандидатам будут известны в последние дни июля, когда истечет срок предоставления документов в избирательную комиссию.

Выборы состоятся в Единый день голосования 8 сентября.