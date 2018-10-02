Прокуратура «зажимает» барнаульскую автомойку из-за неудобного соседства?

Новости 10.07.2019 8:45 305

Барнаульский бизнесмен Валерий Гамбург является собственником земельного участка на Льва Толстого, 17. На этой территории у него много лет находилась автомойка, которая приносила ему большую прибыль. Теперь предприятие простаивает из-за прокуратуры Центрального района, об этом предприниматель рассказал «Толку».

По его словам, сотрудники данного ведомства 3 июля заблокировали подъезд к его автомойке, проходивший в непосредственной близости от территории прокуратуры.

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Автомойка находится в непосредственной близости от здания прокуратуры Центрального района, участок они арендуют. У нас же земля в собственности. 3 июля они просто закрыли проезд бетонными плитами. Кроме того, на территории автомойки оказался закрыт мой автомобиль, тогда они чуть убрали эти плиты, чтобы я смог выехать, и все. Мы одна из немногих автомоек в центре города, к нам ездили все, – рассказывает Валерий.

Действительно ли путь к автомойке заблокировала прокуратура, мы пока не выяснили, но, как пояснил мужчина, разговоры о том, что ведомству якобы не нравится соседство с предпринимателем, велись давно.

«Они проводили проверки и в итоге прислали письмо, где предложили найти альтернативный вариант, но у нас такого нет: тут постройки, мусорки, это район «Старого базара» и никаких вариантов других тут не найти», – объясняет Гамбург.

Сейчас Валерий подал жалобу в краевую прокуратуру и готовит исковое заявление, пытаясь разобраться, как ему быть в этой ситуации и как зарабатывать деньги. Редакция издания уже обратилась в администрацию города и прокуратуру Алтайского края, чтобы разобраться с неприятной ситуацией.