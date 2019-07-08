В Алтайском крае построят пять вертолетных площадок для санавиации

Новости 09.07.2019 14:00 393

3 июля правительство Алтайского края утвердило пятилетнюю стратегию развития санитарной авиации. Об этом говорится в соответствующем постановлении.

Как отмечается в приложении к документу, особенностью региона является чрезвычайно разветвленное административно-территориальное деление, высокая доля сельских жителей в структуре населения (43,8 %), значительное количество населенных пунктов с небольшой численностью населения и низкой плотностью расселения в сельской местности. Труднодоступными признаны населенные пункты в 46 районах и 2 городах края. На начало года в регионе насчитывалось 254 населенных пункта, не имеющих связи по дорогам с твердым покрытием с сетью автодорог общего пользования. 7 населенных пунктов оказываются в изоляции во время ледостава и ледохода. Таким образом, развитие санавиации в регион является насущной необходимостью.

В рамках программы «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» осуществляется предоставление услуг по проведению санитарно-авиационной эвакуации. На эти цели в 2019 году планируется направить 114,2 млн рублей: 97,6 млн – из федерального бюджета, 16,6 млн – из краевого. Еще 4,7 млн на санитарную авиацию выделяется из регионального бюджета в рамках подпрограммы «Развитие авиационного комплекса Алтайского края», входящей в программу развития краевой транспортной системы.

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Медицинский авиапарк Алтайского края состоит из четырех вертолетов Ми-8, один из которых оснащен медицинским модулем, позволяющим перевозить сразу двоих пациентов. За два года доля санитарных вылетов от общего количества выездов бригад скорой помощи выросла с 5 % до 13 %. Общее количество вылетов выросло с семи в 2010 году до 157 в 2018 году.

Решение о вылете принимается на уровне не ниже курирующего замминистра, после консультации специалистов краевого центра медицины катастроф. Как правило, причинами вылетов становятся инфаркты, ожоги, травмы, отравления и острые состояния у детей.

Помимо непосредственно транспортировки, важно наличие оборудованных вертолетных площадок для посадки техники. В настоящий момент в Алтайском крае существует лишь одна площадка, позволяющая посадку в ночное время суток – в Барнауле. Однако и она не обеспечивает пятиминутной доступности до медицинских организаций третьего уровня. В районах невозможны повторные вылеты в течение одного дня, а необходимость в этом есть и довольно острая.

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До 2024 года в крае планируется построить пять вертолетных площадок: на территории краевой клинической больницы в Барнауле и в Камне-на-Оби – в 2020 году, в Заринске – в 2021 году, в Алейске – в 2022 году, в селе Краснощеково – в 2023 году.

На сегодня в крае действует 59 площадок: 3 асфальтированных, 12 бетонированных, 44 грунтовых.

Проблема санитарной авиации в крае – высокая стоимость летного часа, в который включена также стоимость дежурства. За три года летный час подорожал почти втрое – со 110,9 до 318,7 тысяч рублей.