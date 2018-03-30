Новый заместитель появился у главы Рубцовска Дмитрия Фельдмана – данный пост занял Михаил Одокиенко.
Как отмечается на официальном сайте администрации Рубцовска, в данный момент он работает в качестве исполняющего обязанности. Вотчиной этого чиновника является обеспечение функционирования коммунального хозяйства – одной из самых проблемных точек третьего по величине города Алтайского края.
Также Одокиенко совмещает должность зама градоначальника с постом начальника управления по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии.
По факту кадровое решение о появлении нового зама у главы город означает то, что другого заместителя градоначальника Олега Обуховича лишили части полномочий, которые как раз были связаны с коммунальной сферой.
Напомним, что именно за работу в системе ЖКХ Олег Обухович подвергался весьма серьезной критике со стороны местных активистов и простых горожан.