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Дорога до Телецкого озера на Алтае станет федеральной уже в 2020 году

Новости
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Автомобильная дорога на Телецкое озеро от Горно-Алтайска до Артыбаша получит федеральный статус в 2020 году, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Положительное решение по этому вопросу принял Росавтодор. В данный момент идет процесс подготовки соответствующей документации.

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Напомним, ранее временно исполняющий обязанности главы Республики Алтай Олег Хорохордин обращался в Росавтодор с просьбой о передаче на федеральный уровень трассы до Телецкого озера, общая протяженность которой составляет 158 километров.

Руководитель Федерального дорожного агентства Андрей Костюк, высказываясь о принятом решении по данному поводу, отметил: "После принятия дороги на баланс Росавтодора первоочередной задачей станет ее приведение в соответствие нормативным требованиям. Сегодня этот показатель равен 27%, то есть только 38 километров  трассы из 140 находится в удовлетворительном состоянии".

Он также подчеркнул, что работа по приведению дороги в порядок будет проводиться максимально оперативно, чтобы обеспечить жителям и гостям республики необходимый уровень безопасности и комфорта.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: altai-republic.ru