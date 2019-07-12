Сенатор Белоусов: «Интерес к российским регионам растёт у немецких партнёров»

Новости 09.07.2019 12:20 220

На Алтае работает делегация немецких экспертов Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель в Совете Федерации от законодательного (представительного) органа государственной власти Алтайского края Сергей Белоусов, что у сотрудничества с немецкими партнёрами сохраняются хорошие перспективы.

Работа делегации на Алтае началась с ознакомительной экскурсии, организованной сенатором по реке Обь, во время которой гости смогли оценить красоту места расположения города Барнаула.

Стоит сказать, что пока, сотрудничество, для германской стороны носит в значительной степени альтруистический характер. Немецкие специалисты приезжают к нам, что называется, за свой счет и открыто делятся передовым европейским опытом в мясном и молочном животноводстве, в лесном деле.

В очередном визите на Алтай, Президента Германского совета лесного хозяйства господина Георга Ширмбека, сопровождают как его коллеги по лесному хозяйству Германии, включая федерального лесничего лесничества административного округа Везер-Эмс Арно Филлиса, руководителя союза Германских образовательных учреждений лесного хозяйства, Алэна Паулья так и представителей других отраслей.

Так, например, мастер класс по созданию природных парков, который пройдет в городе Белокуриха, будет проводить руководитель департамента окружающей среды в округе Оснабрюк, руководитель природного и геопарка Terra Vita Хартмут Ешер, с которым Сергей Белоусов подробно обсудил проблемы и перспективы особо охраняемых природных территорий.

Так же своим опытом в вопросах организации деятельности природных парков поделится руководитель подразделения по политическим и общим вопросам, международному сотрудничеству Министерства федеральной земли Тюрингия по инфраструктуре и сельскому хозяйству Томас Гротке.

Как отметил парламентарий, такие направления, как экотуризм, создание и функционирование природных парков, развитие органического сельского хозяйства, развитие сельских территорий, это именно то, что в Европе развивается сравнительно давно и вполне успешно. А мнение, по сути лучших мировых экспертов в этом направлении, безусловно, и интересно и полезно для наших местных специалистов, резюмировал Сергей Белоусов.