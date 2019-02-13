Вместо бумажных проездных появятся транспортные карты в Барнауле

Новости 09.07.2019 10:50 358

Барнаул переходит на автоматизированную оплату проезда в общественном транспорте, выпуск бумажных проездных прекращается с 15 июля. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города.

Администрация города объяснила, что ждет льготников, которые сейчас предъявляют социальные проездные билеты. В ближайшее время произойдет их замена на транспортную карту «Льготная», которую нужно будет предъявлять в общественном транспорте. Ездить по ней можно будет с 1 августа.

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«Эта карта предназначена для отдельных категорий граждан, которые учтены в федеральном и краевом регистрах получателей мер социальной поддержки. Это те люди, которые раньше приобретали бумажные проездные», - говорится на сайте мэрии.

Карту можно получить с 15 июля. Для этого надо обратиться в отделения «Почты России». Заявителю нужно предъявить документ, удостоверяющий личность (паспорт), документ, подтверждающий право на льготу.

Лица, сопровождающие детей-инвалидов, предъявляют свидетельство о рождении ребенка и документ об установлении ребенку инвалидности. Первичные оформление и выдача будет бесплатной: с 15 числа месяца, предшествующего месяцу, на который активируется персональная карта, по 5 число месяца, на который активируется персональная карта. При оформлении нужно будет пополнить карту на 330 рублей.

Как пополнить?

Карту нужно будет пополнять раз в месяц, если вы планируете ездить, и можно не пополнять, если поездки по городу не планируются. Пополнять карту также можно на почте с 15 по 5 число: то есть с 15 августа производится пополнение счета на сентябрь. Переход никак не повлияет на стоимость проезда в текущем году.