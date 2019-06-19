Что ждет работников «Иткульского спиртзавода»

Новости 09.07.2019 12:45 455

Решение о приобретении «Иткульского спиртзавода» компанией Marussia будет принято 20 июля – в этот день состоится совет директоров потенциального покупателя. Какова ситуация с заводом и его сотрудниками в данный момент, разбирался «Политсибру».

Напомним, спиртзавод располагается на территории Зонального района и в настоящее время проходит процедуру банкротства, в связи с чем проводятся сокращения сотрудников. Как рассказали «Политсибру» в Соколовском сельсовете, сокращения разделены на несколько этапов, две партии сотрудников уже уволены – это более ста человек. Впрочем, поскольку производство остановлено, те, кто еще числится работником предприятия, фактически на работу не выходят, ожидая вызова.

Точных данных получить не удалось, поскольку местный центр занятости повел себя странно – сотрудница центра Раиса Мазурова сообщила, что передавать такую информацию запрещено законом, хотя это абсолютно не соответствует действительности.

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«Политсибру» пообщался с сотрудниками предприятия. По их словам, о сокращении они были предупреждены, расчет получили полностью. Единственным моментом стала необходимость написания заявления для получения зарплаты. Однако, по всей видимости, это простая формальность – по словам источника, бумаги собирал юрист и отвозил к судебным приставам. Факт подачи заявлений для получения расчета подтвердил и глава местного сельсовета.

Еще один работник, не попавший под сокращение сообщил, что завод в полной «боевой» готовности и специалисты ждут только вызова на работу.

Местные жители – и рабочие спиртзавода, и сотрудники администрации надеются, что предприятие возобновит деятельность – ведь устроиться на другую работу не так-то просто. Как сообщил один из сокращенных сотрудников «Иткульского спиртзавода», в центре занятости ему сказали, что решается вопрос с транспортом, чтобы возить людей в другое село на работу.

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Некоторые уволенные сотрудники устроились на вахту и другие предприятия, работавшие пенсионеры ограничились пенсией. Оставшиеся ждут и надеются, что Marussia все же выкупит завод и он вновь заработает.