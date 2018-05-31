Один из богатейших депутатов АКЗС поменяет парламентскую прописку?

Новости 09.07.2019 10:15 352

Один из богатейших депутатов Алтайского краевого заксобрания, единоросс Валерий Гуминский в скором времени может сменить политическую прописку и перебраться в парламент Хабаровского края.

Дело в том, что в данный момент он выдвинут в качестве кандидата по одномандатному избирательному округу №24 на выборах Законодательной Думы Хабаровского края, которые состоятся 8 сентября в Единый день голосования. Действующий депутат АКЗС намерен побороться за место в хабаровском парламенте в качестве самовыдвиженца.

Депутат АКЗС открывает месторождение золота в Хабаровском крае Новости 31.05.2018 16:56 834

Напомним, что в АКЗС Гуминский был избран по округу №13 (Краснощековский, Курьинский, Чарышский, Шипуновский районы). В случае победы на выборах в Хабаровском крае алтайский народный избранник будет должен досрочно сложить полномочия в АКЗС.

К слову, Валерий Гуминский, жизнь которого связана с добычей золота, ранее сам рассказывал, что он активно работает в Хабаровском крае. Так, весной 2018 года он отмечал: "У меня сейчас бизнес в Хабаровском крае, в городе Николаевск-на-Амуре. Там хорошее месторождение золота…"

Стоит отметить и то, что по итогам декларационной кампании 2018 года народный избранник вошел в ТОП-5 самых зарабатывающих депутатов АКЗС. Его доход за прошлый год составил 18,312 млн рублей.