Сеть пекарен «Хлебница» продолжит экспансию в Сибири в 2019 году

Новости 09.07.2019 9:20 416

Ижевская сеть пекарен «Хлебница» намерена в течение 2019 года открыть точки в Новосибирской области, Красноярском крае и Кузбассе. Как сообщили «Континенту Сибирь» представители компании, что сибирский рынок еще не насыщен и позволяет реализовать такие планы.

Отметим, на текущий момент в сети пекарен открыты 764 точки в России. Первая булочная была открыта в 2014 году в Ижевске. В этом году компания вышла за пределы России. Так, с 21 июня открыта одна пекарня в Стамбуле, готовится к открытию первая точка в Китае.

Согласно информации, размещенной на сайте «Хлебницы», требуемый объем инвестиций в запуск пекарни по франшизе составляет 1,5 млн рублей. Почти половина от общего объема приходится на оборудование.

Новосибирскую торговую сеть «Холидей» признали банкротом Новости 01.03.2019 18:05 Долги фирмы оцениваются в 18 млрд рублей 832

По данным «Хлебницы», в планах до конца года - иметь 850 пекарен в России, а также продолжить открытие точек в Турции и Китае.

Говоря о России, то среди приоритетных локаций - Москва и Санкт-Петербург. Кстати, на сегодня в Новосибирской области работает 16 пекарен под брендом «Хлебница», в Красноярском крае — 14, в Кузбассе - 22. Как удалось узнать «Политсибру», в Барнауле на данный момент работают семь точек.