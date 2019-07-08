ЕГЭ, бюрократия, дети: алтайские учителя назвали главные проблемы в своей работе

Новости 09.07.2019 9:41 440

Алтайские учителя отмечают, что им стало труднее работать в школах в связи с ростом объема отчетности, введением Единого государственного экзамена и сложностей в отношении с детьми, следует из аналитического обзора "Мониторинг эффективности школы. Учителя российских школ: проблемы и перспективы" Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС).

Как передает ТАСС, о подобного рода трудностях заявляют 73% педагогов. Исследование базировалось на данных Росстата и Министерства просвещения за 2018 год, а также на результатах опроса педагогов в Алтайском и Ставропольском краях, Челябинской области. Объем выборки составил 2077 человек.

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Любопытно, что за последний год доля учителей, полагающих, что им стало труднее наладить отношения с детьми, выросла с 14,9% до 15,6%. А вот доля педагогов, связывающих усложнение работы с бюрократической нагрузкой, несколько снизилась – с 84% до 79,4%.

Помимо этого, 41% педагогов связывают усложнение работы с введением единого и основного государственных экзаменов, 35% педагогов - с трудностями в отношениях с родителями учеников и 11,1% - с необходимостью постоянно использовать компьютерные технологии.

Авторы исследования полагают, что администрациям школ необходимо уделить особое внимание на большой объем учебной нагрузки учителей, медленные темпы обновления кадрового состава, а также на неразвитость психолого-педагогического сопровождения и проблемы взаимопонимания учителей и детей.