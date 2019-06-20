Определен состав коллегии присяжных в деле об убийстве Михаила Седова

Новости 09.07.2019 7:40 436

Накануне в Барнауле продолжилось рассмотрение уголовного дела в связи с убийством Михаила Седова. Как рассказал "Политсибру" адвокат супруги погибшего Дмитрий Липатников, была полностью сформирована коллегия присяжных.

8 человек будут решать судьбу двоих обвиняемых по этому делу - Евгения Кочергина и Михаила Поспелова. Еще 4 присяжных заседателей вошли в резерв. Адвокат не стал давать более подробные комментарии, заявив, что его слова могут так или иначе в дальнейшем повлиять на выбор присяжных.

В четверг, 11 июля, рассмотрение дела начнется со стадии судебного следствия. Насколько затяжным окажется процесс, Дмитрий Липатников предположить не взялся.

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Лица, привлеченные к рассмотрению дела, выберут старшину, который будет руководить ходом совещания присяжных заседателей. По поручению коллегии он будет обращаться к судье с вопросами и просьбами, подведет итоги голосования и провозгласит вердикт.

Напомним, на первом заседании вдова убитого Виктория Переясловская заявила иск на 4,5 млн рублей в качестве компенсации морального и материального ущерба. Сейчас женщина одна воспитывает двоих детей.

Напомним, трагедия произошла вечером 2 октября 2018 года. Злоумышленники прибыли в гаражно-строительный кооператив, расположенный на улице Малахова, где стали высматривать дорогой автомобиль Subaru Tribeca для его дальнейшей продажи. Они нанесли несколько ударов заранее приготовленными монтажками его владельцу Михаилу Седову. После этого обвиняемые поместили потерпевшего в багажник принадлежащего ему автомобиля и вывезли в район озера Пионерское, где причинили ножевые ранения, от которых он скончался на месте происшествия.

Между тем свою вину обвиняемые не признают.