Центр Барнаула перекроют на период ремонта трамвайных путей

Новости 09.07.2019 8:45 327

Движение по проспекту Красноармейскому в районе пересечения с улицей Ползунова будет перекрыто на момент ремонтных работ на трамвайных путях. С 12 по 21 июля администрация города рекомендует водителям выбирать другие схемы маршрута. Кроме того, изменятся некоторые направления движения общественного транспорта.

Движение будет перекрыто по четной стороне проспекта Красноармейского. Автобусы будут осуществлять объезд по улицам Ползунова, Пушкина и Социалистическому проспекту.

Схема движения трамваев в период с 12 по 21 июля:

маршрут № 1: …пр. Строителей — пр. Красноармейский — ул. Анатолия — ст. Депо № 1, в обратном направлении: ст. Депо № 1 — ул. Анатолия — пр. Красноармейский — пр. Строителей, далее — по маршруту;

маршрут № 5: …пр. Строителей — ул. Челюскинцев — ул. Анатолия — ст. Депо № 1, в обратном направлении: ст. Депо № 1 — ул. Анатолия — ул. Челюскинцев — пр. Строителей, далее — по маршруту.

Схема движения автобусов:

маршруты №2, 33, 65, 77, 80, 108: …ул.Аванесова – пр-кт Красноармейский – ул.Ползунова – пр-кт Социалистический – ул.Пушкина – пр-кт Красноармейский, далее – по маршрутам, в обратном направлении – по маршрутам;

маршруты №109, 109оп: …пр-кт Ленина – ул.Пушкина – пр-кт Красноармейский – разворот на пресечении пр-кта Красноармейского с ул.Гоголя – пр-кт Красноармейский – ул.Аванесова, далее – по маршрутам, в обратном направлении – по маршрутам;

маршрут №40: …ул.Мамонтова – пр-кт Красноармейский – ул.Ползунова – пр-кт Социалистический – ул.Пушкина – пр-кт Красноармейский – ул.Гоголя, далее – по маршруту;

маршрут №55: … ул.Аванесова – пр-кт Красноармейский – ул.Ползунова – пр‑кт Ленина, далее – по маршруту, в обратном направлении – по маршруту;

маршруты №104, 111, 118, 123, 125: … ул.Аванесова – пр-кт Красноармейский – ул.Ползунова – пр-кт Социалистический – ул.Пушкина – пл.Спартака, в обратном направлении –по маршрутам.