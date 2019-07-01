Пункт сбора помощи пострадавшим от паводка в Иркутской области открыли в Барнауле

Новости 09.07.2019 7:10 274

В Алтайском краевом отделении Российского детского фонда открыт пункт сбора гуманитарной помощи для пострадавших от паводка в Иркутской области, передает сайт регионального правительства.

После стихийного бедствия люди нуждаются в одежде, обуви, детских вещах, предметах личной гигиены, бытовой химии, постельных принадлежностях.

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«Желательно, чтобы вещи были новыми, а бывшие в употреблении – чистыми и в хорошем состоянии», - говорится в сообщении.

Гумпомощь принимают по адресу: Барнаул, ул. Партизанская, 120, с 10:00 до 17:00, без перерыва на обед (суббота, воскресенье – выходной).

Кроме того, краевым отделением Российского детского фонда открыт счет для перечисления средств пострадавшим от паводка в Иркутской области. Благотворительные пожертвования можно сделать по следующим реквизитам:

ИНН 2225018635

КПП 222501001

р/с 40703810002140010252

к/с 30101810200000000604

БИК 040173604 Алтайское отделение №8644 ПАО Сбербанк город Барнаул с обязательным указанием назначения «Иркутск2019».

В отделении детского фона призывают оказать посильную помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.