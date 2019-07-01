Пункт сбора помощи пострадавшим от паводка в Иркутской области открыли в Барнауле

В Алтайском краевом отделении Российского детского фонда открыт пункт сбора гуманитарной помощи для пострадавших от паводка в Иркутской области, передает сайт регионального правительства.
После стихийного бедствия люди нуждаются в одежде, обуви, детских вещах, предметах личной гигиены, бытовой химии, постельных принадлежностях.
Выплаты пострадавшим уже идут
«Желательно, чтобы вещи были новыми, а бывшие в употреблении – чистыми и в хорошем состоянии», - говорится в сообщении.
Гумпомощь принимают по адресу: Барнаул, ул. Партизанская, 120, с 10:00 до 17:00, без перерыва на обед (суббота, воскресенье – выходной).
Кроме того, краевым отделением Российского детского фонда открыт счет для перечисления средств пострадавшим от паводка в Иркутской области. Благотворительные пожертвования можно сделать по следующим реквизитам:
ИНН 2225018635
КПП 222501001
р/с 40703810002140010252
к/с 30101810200000000604
БИК 040173604 Алтайское отделение №8644 ПАО Сбербанк город Барнаул с обязательным указанием назначения «Иркутск2019».
В отделении детского фона призывают оказать посильную помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.