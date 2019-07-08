«С завистью поглядываем на советскую школу»: Максим Костенко – о грядущем учебном годе

Новости 08.07.2019 19:10 22

Сегодня в Барнауле прошла пресс-конференция с участием краевого министра образования Максима Костенко и трех его заместителей. Чиновники рассказали о грядущих нововведениях и ответили на вопросы журналистов.

Кадры решают все

По словам министра, всего заместителей должно быть четверо. В ближайшее время ожидается назначение замминистра, который будет курировать взаимодействие с муниципалитетами, делопроизводство, мониторингом национальных проектов, изменением нормативной базы. До 15 июля должно закончиться полное формирование структуры. Все назначения согласуются с федеральными властями. Напомним, кадровые перестановки в Минобре были самыми существенными по сравнению с другими министерствами – по сути, вся структура складывалась заново.

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Зарплаты учителей

Одной из основных тем стал вопрос изменения начисления зарплаты учителям. В Минобре попытались отойти от устаревшей системы ученико-часов и перейти к фиксированному окладу. Также, по словам министра, учителя терялись в начислениях, включающих в себя 12 факторов. В фонд оплаты труда на школы выделено 7,5 млрд рублей – это почти 30 % расходов краевого бюджета на образование. С 2012 зарплатный фонд вырос более чем вдвое. Сейчас средняя зарплата учителя составляет 24 159 рублей. Максим Костенко заявил, что уже с сентября зарплата учителя увеличится на 1-3 тысячи рублей.

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Оптимизация и оптимизм

Костенко сообщил, что за восемь месяцев ни одна школа в крае не была закрыта в рамках оптимизации. Закрылась школа в поселке Лесном, но это произошло потому, что у здания обвалилась крыша. Министр заверил, что оптимизация ради оптимизации не проводится и проводиться не будет – к этой мере планируется прибегать только в случае действительной необходимости.

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Языки и народы

Еще одним нововведением, о котором чиновники упомянули особо, стали изменения в изучении языков.

Во-первых, в школах добавятся такие предметы как «родной язык» и «родное чтение», включающие материалы на нерусских языках (из списка языков народов России). По словам чиновников, это сделано не только ради представителей населяющих Россию нерусских этносов, но и ради русских школьников, обучающихся в школах национальных республик. Впрочем, «родной язык» и «родное чтение» на языках нацменьшинств – дело не ближайшего будущего, поскольку ни утвержденных учебников, ни подготовленных преподавателей почти нет. Есть учебник на башкирском языке, и еще один, который министр затруднился вспомнить.

Во-вторых, теперь обязательным станет изучение не одного иностранного языка, а двух, этому будет посвящаться не менее двух часов в неделю.

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Подрастающая смена

В связи с планируемым переходом школ на учебу в одну смену, был поднят вопрос о вместительности школ, расположенных в густонаселенных районах Барнаула – там и в две смены организовать учебный процесс бывает непросто в связи с большим количеством учеников. Максим Костенко ответил, что решаться проблема будет с помощью пристроек и призвал горожан активнее вносить свои предложения на обсуждениях городского Генплана. Пристроек будет около 40, по пяти объектам уже ведется разработка проектно-сметной документации.

Перехода на пятидневную рабочую неделю пока не будет, поскольку увеличилось количество часов (в том числе, из-за упомянутых выше дополнительных «языковых» предметов), так что, суббота останется учебным днем.

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«Окультуриваться надо»

Необычным новшеством стали культурные нормативы для школьников – ученики должны будут посетить определенное количество театральных постановок, музеев, выставок, концертов классической музыки. При необходимости это можно будет делать виртуально. По итогам посещений ученики будут вести электронные или бумажные дневники о своих впечатлениях. Это проект Минпросвещения и Минкультуры России.

Платить за посещения культурных объектов будут в некоторых муниципалитетах сами учреждения, а в некоторых – часть затрат ляжет на плечи родителей.