Рабочая группа раскроет тайну массовой гибели алтайских пчел

Новости 08.07.2019 18:50 42

В Алтайском крае зарегистрирована массовая гибель пчёл. Специально для этого была создана рабочая группа, которая занимается выяснением причин их вымирания. На грани настоящей экологической катастрофы сейчас оказались сразу несколько российских регионов.

Как передает пресс-служба Минсельхоза, заместитель председателя правительства Алтайского края Александр Лукьянов утвердил состав рабочей группы, которая выясняет причины гибели пчел в хозяйствах нескольких районов.

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В состав экспертов вошли руководители и представители регионального Минсельхоза, Россельхознадзора «двух Алтаев», Россельхозцентра, управления ветеринарии, руководители районных органов управления АПК, ученые АГАУ и Федерального Алтайского центра агробиотехнологий. Возглавляет рабочую группу Александр Лукьянов.

Участники группы отрабатывают все поступившие в адрес районов и краевого Минсельхоза обращения по гибели пчел, в каждом случае рассматривают исполнение положений закона Алтайского края о пчеловодстве, соблюдение технологий применения аграриям средств защиты растений, индивидуально консультируют обратившихся, - говорится в сообщении Минсельхоза.

9 июля рабочая группа по выяснению причин гибели пчел проведет селекторное совещание с представителями администраций районов и пчеловодами. На совещании будут обсуждаться правила применения химических средств на полях, выполнение санитарных норм. Также будет обсужден алгоритм действий при возникновении претензий, правила регистрации пасек, составления кочевых карт.